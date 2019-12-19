Hayat 2 yılda 27 ton zayıfladık
GENEL SAĞLIK

2 yılda 27 ton zayıfladık

Sağlık Bakanlığı, obezite ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye’de hizmet veren 84 obezite merkezinden faydalanan 9 bin kişi, iki yılda yaklaşık 27 ton verdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlığa bağlı Türkiye genelindeki obezite merkezlerinin sayısı yapılan çalışmalar sayesinde gelecek yıl 120’ye çıkacak.

245 BİN KİŞİYE DANIŞMANLIK

Araştırmalara göre, Türkiye’de kadınların yüzde 20,9’u, erkeklerin ise yüzde 13,7 obez. Toplamda ise bu oran yüzde 17’yi buluyor. Bu yıl 245 bin 45 kişi birinci basamakta beslenme danışmanlığı aldı. Bunun yanı sıra hizmet veren 84 obezite merkezinde 9 bin kişi hizmet aldı. Geçen yıl 9 merkezden faydalanan vatandaşlar 2 ton 660 kilogram, 2019’da 84 merkezi kullanan vatandaşlar 24 ton 300 kilogram olmak üzere toplamda 26 ton 960 kilogram verdi.

GAZİANTEP İLK SIRADA

  • Kilo vermede 2 ton 900 kg ile Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi birinci sırada yer aldı. Bu şehri 2 ton 480 kg ile İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 ton 400 kg ile Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, 2 ton 100 kilo ile Antalya SBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 ton 900 kg ile Adana Şehir Hastanesi, 1 ton 550 kg ile Isparta Şehir Hastanesi, 1 ton 420 kg ile Ağrı Devlet Hastanesi takip etti.

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