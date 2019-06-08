Hayat 20 hasta yüz, 43 hasta çift kol nakli bekliyor
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GENEL SAĞLIK

20 hasta yüz, 43 hasta çift kol nakli bekliyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi gerçekleştirdikleri 5 yüz, 3 çift kol ve rahim naklinin ardından yeni hastalara umut olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Ömer Özkan
Prof. Dr. Ömer Özkan

Yaptıkları ve yapmayı planladıkları nakillerle ilgili konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında ilk çift kol naklini, 2012 yılında ise ilk tam yüz naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini kaydetti.

FRANSA’DAN SONRA TÜRKİYE

Yüz nakli için bekleyen hastalardan 5’inin psikolojik ve vücut değerleri açısından her an nakil olabilecek seviyede olduğunu vurgulayan Özkan, “5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekimiz var. Türkiye Fransa’dan sonra dünyada en fazla yüz nakli yapılan ikinci ülke. Her an yüz ve kol nakillerine girmek için hazırız” dedi.

BAĞIŞLAR YETERSİZ

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise nakillere devam edip insanlara şifa sunmak istediklerini fakat bağış bilinci yeterince gelişmediği için nakillere devam edemediklerini söyledi. İnsanların görünen organları bağışlamaktan sakındığını aktaran Prof. Dr. Özkan, “Organları bağışlanan yakınlarını kol ve bacaksız teslim alacaklarını zannediyorlar. Ama cenazeleri kol ve bacak protezleriyle teslim ediyoruz. Ancak uzuv bağışı yapılmadığı için biz de nakil yapamıyoruz” dedi.

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