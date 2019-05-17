20 yıllık çocuk hasretini koruyucu aile olarak bitirdiler

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi’nde yaşayan Saime ve Mustafa Pehlivan çifti 23 yıl önce dünyaevine girdi. Evlendikten 1 yıl sonra dünyaya gelen kız bebekleri hasta olduğu için yaşamını yitirdi. Sonrasında 20 yıl boyunca evlat sahibi olmak için tüp bebek dahil her yolu deneyen çiftin başka çocukları olmadı.

Pehlivan çifti daha sonra koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvuran Saime ve Mustafa Pehlivan çifti başvurularının üzerinden geçen 1 yılın ardından 2017 yılında devlet korumasında olan 4 yaşındaki erkek çocuk ile kardeşi 3 yaşındaki kız çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Çocukların aile sevgisine ihtiyacı var

Aileye yeni katılan üyelerle birlikte büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Mustafa Pehlivan, şu şekilde açıklama yaptı:

"Koruyucu aile projesiyle iki çocuğa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıl önce ailemize katılan çocukları görür görmez çok sevdik. Evlat sevgisi farklı bir şey. Devletimizin yuvalardaki çocuklara çok iyi baktığını biliyoruz ama bu çocukların aile sevgisine ihtiyacı var. Bu anlamda bu çocuklara sevgiyi vermek için herkesi koruyucu aile olmalarını öneriyorum."

20 yıllık evlat özlemini koruyucu aile olarak aldıkları kardeşlerle giderdiklerini belirten Saime Pehlivan ise "Biz eşimle birbirimiz severek evlendik. Çocuğumuz olmayınca evlat edinmeye karar verdik biz bir tane çocuk isterken Allah bize bir kız bir oğlan çocuk verdi. Onlar bize kol kanat oldu. Biz onlara kol kanat olduk. Tüm yaşama azmimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Onlarla birlikte bir aile olduk" dedi.

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