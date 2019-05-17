Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat 20 yıllık çocuk hasretini koruyucu aile olarak bitirdiler
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

20 yıllık çocuk hasretini koruyucu aile olarak bitirdiler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Saime (50) ve Mustafa Pehlivan (52) çifti, 20 yıl süren çocuk hasretini, devlet korumasında olan iki kardeşe koruyucu aile olarak sonlandırdı.

Haber Merkezi AA
Pehlivan ailesi
Pehlivan ailesi

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi’nde yaşayan Saime ve Mustafa Pehlivan çifti 23 yıl önce dünyaevine girdi. Evlendikten 1 yıl sonra dünyaya gelen kız bebekleri hasta olduğu için yaşamını yitirdi. Sonrasında 20 yıl boyunca evlat sahibi olmak için tüp bebek dahil her yolu deneyen çiftin başka çocukları olmadı.

Pehlivan çifti daha sonra koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvuran Saime ve Mustafa Pehlivan çifti başvurularının üzerinden geçen 1 yılın ardından 2017 yılında devlet korumasında olan 4 yaşındaki erkek çocuk ile kardeşi 3 yaşındaki kız çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Çocukların aile sevgisine ihtiyacı var

Aileye yeni katılan üyelerle birlikte büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Mustafa Pehlivan, şu şekilde açıklama yaptı:

"Koruyucu aile projesiyle iki çocuğa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıl önce ailemize katılan çocukları görür görmez çok sevdik. Evlat sevgisi farklı bir şey. Devletimizin yuvalardaki çocuklara çok iyi baktığını biliyoruz ama bu çocukların aile sevgisine ihtiyacı var. Bu anlamda bu çocuklara sevgiyi vermek için herkesi koruyucu aile olmalarını öneriyorum."

20 yıllık evlat özlemini koruyucu aile olarak aldıkları kardeşlerle giderdiklerini belirten Saime Pehlivan ise "Biz eşimle birbirimiz severek evlendik. Çocuğumuz olmayınca evlat edinmeye karar verdik biz bir tane çocuk isterken Allah bize bir kız bir oğlan çocuk verdi. Onlar bize kol kanat oldu. Biz onlara kol kanat olduk. Tüm yaşama azmimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Onlarla birlikte bir aile olduk" dedi.

REKLAM

Beykoz Billur ve Cam Müzesi kuruluyor
HAYAT
Beykoz Billur ve Cam Müzesi kuruluyor

Hırvatistan'da Göbeklitepe sergisi
HAYAT
Hırvatistan'da Göbeklitepe sergisi

Beşiktaştaki terörsaldırısı davasında karar

Beşiktaş'taki terör
saldırısı davasında karar

​İstanbul'daki terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu.
Makam araçlarıelektrikli olsun

Makam araçları
elektrikli olsun

Belediye Başkanlarına 'düşük emisyon' çağrısı.
1, 2, 3 fondip deyip şerbetli zehri içirmiş

1, 2, 3 fondip deyip şerbetli zehri içirmiş

​Siyanür ile ailesini zehirleyen gencin tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı.
Kundaklanan<br>cami için kenetlendiler

Kundaklanan
cami için kenetlendiler

ABD'deki Diyanet Camisi saldırganlar tarafından yakılmıştı.
Tüm engeller kalksın

Tüm engeller kalksın

​ABD'nin çelik kararına Türkiye'den ilk açıklama.
Eğitim<br>sistemi değişiyor

Eğitim
sistemi değişiyor

Bakanlık yeni modelin uygulanacağı tarihi açıkladı.
19 ile uyarı yapıldı

19 ile uyarı yapıldı

Öğleden sonra kuvvetli sağanak ve dolu bekleniyor.

Biletler tükendi

Biletler tükendi

Bayram tatili için 10 bin ek sefer düzenlenecek.

15 yıl sonra ilk

15 yıl sonra ilk

Haberi duyan ​Keban Barajı'nın kıyısına koştu.

Salyangoz<br>zehri dehşeti

Salyangoz
zehri dehşeti

​İstanbul'daki olayda bir köpek telef oldu, 2 köpeğin tedavisi sürüyor.
Zammı beğenmedi<br>tazminatından oldu

Zammı beğenmedi
tazminatından oldu

Yargıtay, farklı maaş verilebileceğine hükmetti.
İdeal şehir: Medînetüzzehrâ

İdeal şehir: Medînetüzzehrâ

Cebelülarûs dağının eteklerinde kurulan ilim ve sanat merkezi.
En değerlisi <br>belli oldu

En değerlisi
belli oldu

​Türkiye'nin marka değeri en yüksek kulübü değişti.
Yılın sadece<br>1 ayı yapıyorlar

Yılın sadece
1 ayı yapıyorlar

​Ege'nin 'Ramazan hediyesi' raflarda yerini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.