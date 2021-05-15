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Hayat 2011-2020 arasında ısınma rekoru Dünyanın en sıcak on yılı
AKTÜEL

2011-2020 arasında ısınma rekoru: Dünyanın en sıcak on yılı

Yerküre üzerinde küresel ısınmanın etkileri, her geçen gün artıyor. 2011-2020 yılları, gezegen tarihinin en sıcak 10 yılı olarak kayıtlara geçti. Endüstrileşmenin etkisiyle 2020 senesinin, sanayileşme öncesi olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarına oranla 1,2 santigrat derece daha sıcak geçtiği gözlemlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2011-2020 arasında ısınma rekoru: Dünyanın en sıcak on yılı
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PANDEMİ İLE DÜNYA NEFES ALDI

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında uygulanan ulusal karantina sonucu atmosfere karbondioksit salınımının yavaşladığı gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağı uygulamalarının küresel bazda uygulandığı 2020 yılı Nisan ayında, atmosfere karbondioksit salınımı bir önceki yıla göre yüzde 17 azaldı ve 2006 seviyesine kadar düştü. Fakat karbondioksit salınımı oranındaki düşüş uzun sürmedi ve Haziran 2020’de değerler neredeyse 2019 değerlerine yeniden ulaştı. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, Dünya’nın gelecek 5 yılın en az birinde, sanayileşme öncesi dönemden 1,5 santigrat derece daha sıcak olma ihtimali var.

BÜTÜN CANLILAR ETKİLENECEK

Küresel ısınma sadece bir iklim krizi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insan alışkanlıkları ve yaşantısında da birçok rutinin değişmesine neden oluyor. Veriler, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin son yıllarda sellerin de artmasına sebep olduğunu gösteriyor. Sadece ABD’de yaşayan 40 milyon kişinin sel baskını riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden uzmanlar, sel sularının her 2,5 santimetresinin ev sahiplerine yaklaşık 27 bin dolara mal olduğunu ifade etti. İnsanların çalışma aralıklarının değişeceğini iddia eden Columbia Üniversitesi’nden Renee Cho, “Küresel ısınma bu hızda artmaya devam ederse 2100 yılında açık alanda çalışanlar, sıcaklardan korunmak için şafak sökmeden 4 ila 6 saat öncesinde işe başlamak zorunda kalacak” dedi.

MAHSÜL AZALACAK FİYATLAR ARTACAK

Cho’ya göre sıcaklar polen mevsiminin daha uzun sürmesine neden olurken, polenler de alerji ve astım ataklarını artırıyor. Küresel ısınmanın tarım ürünlerinde elde edilen hasatı da etkilediğini vurgulayan bilim insanı, mahsulün azalmasının fiyatların da artmasına neden olduğunu ve makasın açılacağını ifade etti. Elde edilen verilere göre, en basitinden birçok insanın her gün tükettiği kahve için uygun tarım arazilerinin 2050’de yüzde 50 oranında yok olma riski bulunuyor. Küresel ısınmanın okyanus canlılarını da etkilediğini vurgulayan Cho’ya göre, atmosferdeki sera gazlarındaki artış sonucu, Avustralya’da bulunan 70 milyon futbol sahası büyüklüğünde Set Resifi ve üzerindeki algler, büyük oranda öldü ya da ölmek üzere.

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