2017'nin en iyi kalemlerine ödül

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”nda deneme dalındaki ödül “Göz Ağrısı” kitabıyla yazarımız Gökhan Özcan’a verildi. Geçen yılın ses getiren çalışmalarından olan kitap, Özcan’ın Yeni Şafak ve Gerçek Hayat’ta yazdığı yazılarından oluşuyor. Yayıncılık Özel Ödülüne ise Konya Büyükşehir Belediyesi ve İLEM’in hazırladığı kapsamlı çalışma olan İslam Düşünce Atlası, Üstün Hizmet Ödülleri’ne ise kültür ve sanat hayatımıza yaptıkları uzun süreli katkılarından dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu, M. Recai Kutan layık görüldü.

Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 2017 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve fikir hayatındaki gelişmeleri değerlendirerek, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”nı belirledi. Ödüller yılın ilk günü TYB Genel Merkez'inde Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından açıklandı. Arıcan, “Bu itibarla burada ismi bulunmayan pek çok şahsiyet de çok değerli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır” dedi.

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Emeğin ürünü eserler

Ödüllere bu yıl hikâye dalında "Olay Berlin’de Geçiyor" kitabıyla Naime Erkovan, şiirde "Uzun Sürdü Hazırlığım" ile Cevdet Karal, romanda "Nureddin Zengi" ile Ali Emre, fikirde “Narkoz” eseriyle Mete Gündoğan, araştırmada "Din ve Toplumsal Çatışma" kitabıyla Ejder Okumuş, incelemede ise “Akif” kitabıyla Yusuf Turan Günaydın layık görüldü.

Edebi Tenkitte, Yeni Şafak Kitap Eki’ne yazılarıyla katkı sağlayan İbrahim Demirci “Ahmet Haşim’in Nesirleri” kitabıyla, Hatırada Rasim Cinisli, “Bir Devrin Hafızası” ile, gezide Hacı İbrahim Mutlu, “İyilik Yolunda Uzaklar Yakın” kitabıyla, tercümede, Hicabi Kırlangıç, “Mesnevi Manzum Çeviri” çalışmasıyla, biyografide Dursun Gürlek, 30 yıldır üzerinde çalıştığı İbnülemin Mahmut Kemal İnal kitabıyla ödül alan isimler oldu. Dergi yayıncılığında "Edebiyat Ortamı", çocuk yayınlarından "Uçan At Yayınları", Türk Müziği'nde, Mehmet Kemiksiz "Akif İklimi" albümüyle ödül aldı.