2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu: 3 bilim insanına verildi

Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Üç bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir ünvanlı Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza ödüle layık görüldü.
Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.
Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Üç bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir ünvanlı Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza ödüle layık görüldü.
Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.
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