Hayat 2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu 3 bilim insanına verildi
AKTÜEL

2019 yılı Nobel Tıp ödülü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza’ya verildi!

2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu: 3 bilim insanına verildi

2019 yılı Nobel Tıp ödülü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza’ya verildi.

Haber Merkezi IHA
2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Üç bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir ünvanlı Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza ödüle layık görüldü.

Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.

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