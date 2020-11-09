Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Atatürk'ün tüm yurtta saygıyla anılacağı gün, çalışan vatandaşlar ve özellikle öğrenciler tarafından araştırılıyor.

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil günleri içinde mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

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10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değil. Bu nedenle eğitim öğretime devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

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