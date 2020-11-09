Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 10 Kasım resmi tatil mi?
AKTÜEL

2020 yılı resmi tatil günleri: 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi?

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü olan 10 Kasım Salı gününe denk geliyor. Her yıl Anıtkabir'de başlayan anma törenleri okullarda da gerçekleşiyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ise her sene olduğu gibi bu sene de merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümünde resmi tatil olacak mı? 10 Kasım 2020 tatil olacak mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Atatürk'ün tüm yurtta saygıyla anılacağı gün, çalışan vatandaşlar ve özellikle öğrenciler tarafından araştırılıyor.

CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli
GÜNDEM
CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil günleri içinde mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

Milli mücadelenin ölümsüz kahramanları
HAYAT
Milli mücadelenin ölümsüz kahramanları

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değil. Bu nedenle eğitim öğretime devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan eleştirilere cevap: Atatürk'ün ismini anamayanların sözleri komik kaçıyor
GÜNDEM
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan eleştirilere cevap: Atatürk'ün ismini anamayanların sözleri komik kaçıyor

Abone Ol Google News
İzmirden yeni görüntü

İzmir'den yeni görüntü

​Depremle sarsılan binanın yıkılma anları kamerada.
Sona yaklaştık

Sona yaklaştık

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Bilgilendirme <br>MYK'dan sonra

Bilgilendirme
MYK'dan sonra

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

23 köy daha kurtarıldı

23 köy daha kurtarıldı

​Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

Ekonomi politikalarımız<br>devam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar

BBG mahallesi

BBG mahallesi

​Mahalleye 70 kamera taktı: Asayiş olaylarında azalma oldu.

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.