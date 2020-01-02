Hayat 2020 yılında yazdığınız hatalı tarih hayatınızı karartabilir
AKTÜEL

2020 yılında yazdığınız hatalı ‘tarih’ hayatınızı karartabilir

2020 yılında yazdığınız hatalı ‘tarih’ hayatınızı karartabilir

2020 yılında, banka, sigorta, ticaret, dilekçe gibi birçok yerde zamanı belli etmek amacıyla tarihi yazarken diğer yıllara göre daha çok uyanık olmaması kişinin başını ağrıtabilir. Uzmanlar, “01.01.20 yazmayın 01.01.2020 yazın” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Uzmanlar tarih yazarken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Uzmanlar tarih yazarken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası uzmanlar, 2020 yılı boyunca herhangi bir iş için yazacağımız tarihleri yazarken diğer yıllara göre daha çok dikkat etmelerini tavsiye etti. Uzmanlar, “01.01.20 yazmayın 01.01.2020 yazın” dedi. Uluslararası basında yer alan bilgiye göre uzmanlar konuyu şöyle açıkladı.

“Örneğin siz 1 Ocak 2020 tarihini yazarken geçmiş yıllarda kullandığınız kısaltma alışkanlığı nedeniyle 01. 01. 20 şeklinde yazdınız. Şimdi düşünün bir resmi veya resmi olmayan herhangi bir iş yaparken bu tarihi yazarken sonunda .20 yazdınız. Ancak kötü niyetli şahıslar bunu istediği şekilde rakam olarak yazdığınız son kısmı 2000’den 2019’e kadar her hangi bir yılı olarak değiştirerek sizi dolandırabilir. Bu durum el yazısıyla yazarken biraz daha kolay anlayabilirseniz de digital ortamlarda belki hiç anlamazsınız. Bu nedenle yapmanız gereken 2020 yılında tarihi yazarken son rakamı, yani .20’yi tam olarak 2020 diye yazın. Örneği 01.01.20 yazmak yerine 01.01.2020 tam rakamıyla yazın”.

Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek
EKONOMİ
Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek
İdlibde yeni tahrik

İdlib'de yeni tahrik

​Gözlem noktalarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar.
Çok beğenildi

Çok beğenildi

TOGG'dan yerli otomobil için ön sipariş açıklaması geldi.
İnanın bunlar iyi günleri

İnanın bunlar iyi günleri

Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu.
Türkiye<br>harekete geçti

Türkiye
harekete geçti

​Dünyayı sarsan olay: İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.
Müjdeleri sıraladı

Müjdeleri sıraladı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı.
Poşete zam yapılacak mı?

Poşete zam yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı açıkladı.

Avukatlık ücret tarifesi değişti

Avukatlık ücret tarifesi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar

Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur yerini kara bıraktı.
'Bayıl Harun<br>numara yap'

'Bayıl Harun
numara yap'

​Yakalanan FETÖ'cüyü kurtarma taktiği
Saadet tezkereye<br>evet diyecek

Saadet tezkereye
evet diyecek

​Akdeniz için kritik Libya tezkeresi Meclis'te.
14 Ocak'ta dönüyor

14 Ocak'ta dönüyor

İyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.
1 Ocak'ta<br>zorunlu hale geldi

1 Ocak'ta
zorunlu hale geldi

​8 milyon yapıyı yakından ilgilendiren belge.
Güvercin katliamı

Güvercin katliamı

​Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar.
Kaçak <br>döküm dehşeti

Kaçak
döküm dehşeti

Ekipleri fark edince yolun ortasına dökerek kaçtı.
İstanbul'u etkileyecek

İstanbul'u etkileyecek

​Meteoroloji'den şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.