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2020 YKS soruları nasıl olacak? - YKS'de kaç soru var, hangi konular olacak?

YKS'de kaç soru var, hangi konular olacak?

Üniversite giriş sınavı olan YKS; TYT, AYT ve YDT şeklinde olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Bugün yapılan TYT sınavının ardından yarın da AYT ve YDT yapılacak. Milyonlarca kişinin giriş yapacağı 2020 YKS soruları nasıl olacak? YKS'de kaç soru var, hangi konular olacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavında öğrenciler üniversiteli olmak için araştırma yapıyor. 2020 YKS soruları nasıl olacak? YKS'de kaç soru var, hangi konular olacak?

YKS çıkmış sorular cevap anahtarı yoğun şekilde sorgulanıyor.

YKS soruları 12. sınıfın birinci dönemini kapsamayacak. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

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YKS soruları nasıl olacak?

Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarışacağı YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. Yarın da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı gerçekleşecek.

AYT'de 160, TYT'de ise toplam 120 soru sorulacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi bu yıl 165 dakika olacak. AYT'ye göre çok daha kolay olacak TYT'de her soru başına 1.4 dakika düşecek. Adaylar, 14 netle 170 puanlık barajı geçebilecek.

  • AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
  • Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

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TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer aldı. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterildi.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler.

Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı
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Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı
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YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterildi. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan (ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar'daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklar.

Kızını YKS sınavına getiren anne gözyaşlarını tutamadı
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Kızını YKS sınavına getiren anne gözyaşlarını tutamadı
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  • YKS'nin gerçekleşeceği saatler
  • YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
  • Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
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