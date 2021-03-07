Hayat 2022de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç Bin kişilik istihdam sağlanacak
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2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç: Bin kişilik istihdam sağlanacak

2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç: Bin kişilik istihdam sağlanacak

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervinin 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı bildirildi. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, tespit edilen 2 bölgede ilk altın dökümüne 2022'de başlanmasının planlandığını ve yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Köylülerden Zeynel Abidin Çiftçi
Köylülerden Zeynel Abidin Çiftçi

TMSF Başkanı Muhittin Gülal’ın Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervi ile ilgili son açıklaması köy ve bölge halkının heyecanını ikiye katladı. Gülal, bölgede keşfedilen altının çıkarılmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını ve en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Gülal'ın bu açıklamaları bölgede büyük sevinç yarattı. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı yaptığı açıklamada, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile çalışmaların hızlandırıldığını ve maden arama çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Tespit edilen 2 zonda, 2022 yılında ilk altın dökümüne başlamayı planladıklarını belirten Balcı, yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.
‘YAKLAŞIK 1-5 MİLYAR DOLARLIK BİR ALTIN REZERVİNİ ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ’
Balcı, “Diyadin’de altın rezervi sondaj çalışmalarımıza başladık. Arama amaçlı sondaj çalışmalarımız bitti. Bu çalışmalar sonucunda Mollakara köyümüzde 2 tane zon tespit edildi. Burada bin kişilik bir istihdam hedeflemekteyiz. Bu tespit edilen 2 zonda yaklaşık 10 yıllık bir planlama yapıyoruz. Bunu da düşündüğümüzde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir altın rezervini çıkarmayı planlıyoruz. Sayın Valimiz Osman Varol’un başkanlığında yaptığımız çalışmalarla mayıs ayında temel atmayı düşünüyoruz. 2022 yılında da altın dökümüne inşallah başlayacağız. Biz Diyadin olarak hazır bir şekilde bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızla büyük bir heyecanla Koza Altın İşletmeleri’ni Diyadin’e bekliyoruz" dedi.

10 yıllık planda 1,n5 milyar dolarlık altın rezervi çıkması bekleniyor.

Bir altın haber de Ağrı’dan
GÜNDEM
Bir altın haber de Ağrı’dan

‘300 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM YAPILACAK’

Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi de son yapılan açıklamanın ardından hem köy hem bölge halkında heyecanın daha da arttığını dile getirerek, “Köylülerimiz ve bölge halkı olarak çok sevinçliyiz. Çünkü bizim köyümüze, ilçemize, ilimize çok büyük bir yatırım yapılacak. TMSF Başkanı Muhittin Gülal’ın açıklamasına göre, 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Bu ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı olacak. Nisan ve mayıs aylarında temel atılıp altyapı çalışmaları başlayacak. Daha önce 500 kişilik bir istihdam denildi. Ama şimdi bin kişilik bir istihdam yapılacak. Bu hepimiz için çok faydalı olacak. Bunun yanında ilçemizde altın madeni dışında mermer, termal su, seralar gibi kaynaklarımızda var. Bugüne kadar bölgemize bu denli büyük bir yatırım yapılmamıştı. Bu yüzden burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Muhittin Gülal’a çok teşekkür ederiz. Bu tespit edilen maden ve yapılacak yatırım ülkemiz için çok faydalı olacak" diye konuştu.

‘KÖY HALKI VE BÖLGE İNSANI OLARAK ÇOK MUTLUYUZ’

Köylülerden Zeynel Abidin Çiftçi ise bölgenin yeraltı kaynakları ile önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, “Öncelikle Allah devletimiz ve milletimizin yardımcısı olsun. Bizim köyde tespit edilen rezerv çok fazla. Ama memleketimizde bulunan diğer rezervler de çok fazladır. Bu bölgede bulunan mermer, termal su gibi diğer kaynakların da değerlendirilmesini istiyoruz. Biz şu anda köy halkı ve bölge insanı olarak çok mutluyuz. Burada bin işçi çalışacak. Bu da Türkiye’nin bin ailesinin ekmek yemesi demek. Çok güzel bir şey. Herkes çok mutlu ve bunu dört gözle bekliyor. İnşallah Allah devletimize ve milletimize yardım eder ve herkes buranın faydasını görür" dedi.
‘BATI’YA ÇALIŞMAK İÇİN GİTMEK ZORUNDA KALMIŞTIM’
Altın rezervinin tespit edildiği bölgeyi at sırtında gezen köylülerden Mehmet Hanifi Çiftçi ile gençlerden Deniz Karakuş da mutlu olduklarını belirtirken bir diğer köylü Nihat Çifti ise zamanında işsizlik yüzünden Batı’ya göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Tabi ki halkımız ve memleketimiz için çok güzel bir yatırım ve çalışma. Gençlerimizin iş sahibi olması için çok güzel bir gelişme. Bu yüzden gayet memnun ve sevinçliyiz. 1992 yılında memleketimizde iş imkanı olmadığı için ben batıya çalışmak için gitmek zorunda kalmıştım. Keşke o zaman da olsaydı Batı’ya gitmeseydik. Ama şimdi olması da hem gençler hem de bizler için çok güzel olacak. İnşallah memleketimize ülkemize hayırlı olur. Tek temennimiz hep birlikte kardeşçe bu imkanlardan faydalanmak."

Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
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Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’ın Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulduk açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı’ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2’nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.
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2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek dedi.
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Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
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Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah.
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Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.


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