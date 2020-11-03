Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 2 Kasım reyting sonuçları İşte en çok izlenen diziler ve programlar
TELEVİZYON

22 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Reyting sonuçları 2 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dizi sezonunun açılmasının ardından reyting sıralamalarında da hareketlilik başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 2 Kasım reyting sonuçları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

2 Kasım 2020 Pazartesi reytingleri belli oldu mu? 2 Kasım
2020 Pazartesi günü en çok ne izlendi? 2 Kasım tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? Reyting sonuçları merak ediliyor.

2 Kasım akşamındaki yarışta Uyanış: Büyük Selçuklu, Çukur, Sefirin Kızı ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

2 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında bu bölümde sonuçlara yer veriyor olacağız.

19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu
HAYAT
19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu

6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu
HAYAT
6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu

5 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
HAYAT
5 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi
HAYAT
“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi

28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
HAYAT
28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
Abone Ol Google News
Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

​Deprem sonrası uzmanlardan 'riskli konut' uyarısı.
Milyonlukevlerde deprem şoku!

Milyonluk
evlerde deprem şoku!

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.
Can kaybı100e yükseldi

Can kaybı
100'e yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

​Büyük depremin artçısı bini aştı..
İzmir'den yürek yakan haber

İzmir'den yürek yakan haber

​Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Sivrisinek tehlikesi kapıya dayandı, bilim insanları uyarıyor.
Boyu kısa<br>yüreği ise kocaman

Boyu kısa
yüreği ise kocaman

​Bir metre boyu ile 4 gündür uyumadan enkazdan hayat kurtardı.
Rüşvet operasyonu

Rüşvet operasyonu

8 ilde 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Nokta atışı<br> ile imha edildi

Nokta atışı
ile imha edildi

​Ermenistan ordusu kan kaybediyor.
Fransız sansürü

Fransız sansürü

​İfade özgürlüğü bu kez işlerine gelmedi.
Viyana'da<br>silah sesleri

Viyana'da
silah sesleri

​Saldırıda ölü ve yaralılar var.
Sandıktan<br>kaos çıkabilir

Sandıktan
kaos çıkabilir

​ABD tarihinin en kritik başkanlık seçimlerine son saatler.
Keşmir’de kritik adım

Keşmir’de kritik adım

​Başbakan Han, bölge halkının bunu uzun zamandır beklediğini söyledi.
Ermenistan kayıp <br>vermekten bıkmıyor

Ermenistan kayıp
vermekten bıkmıyor

​Azerbaycan bir SU-25 daha düşürdü.
Burhan Kuzu'ya veda

Burhan Kuzu'ya veda

​Eski AK Parti Milletvekili son yolcuğuna uğurlandı.
Ayrılmayın, erteleyin

Ayrılmayın, erteleyin

​Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar.
Vicdansızlara <br>3 tutuklama

Vicdansızlara
3 tutuklama

Depremle ilgili insanlık dışı paylaşımlar yapmışlardı.
Ermenistan ordusu kan kaybediyor: İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi
Dünya

Ermenistan ordusu kan kaybediyor: İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi

Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam eden çatışmalar kapsamında Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ermenistan güçleri cephenin belli bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kalırken, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat dolu kamyon da nokta atışı ile imha edildi.
Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına 'tartışmalı bilgi' etiketi
Dünya

Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına 'tartışmalı bilgi' etiketi

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'nin Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki gösterdiği paylaşımına, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle uyarı etiketi ekledi.
Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir
Ekonomi

Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken görüntüler de kameralara yansıdı. Depremde yıkılan binaların ortalama yaşı 25 iken, yeni yapılan ve milyon liralara satılan lüks rezidanslarda da büyük hasarlar oluştu. Söz konusu görüntüler depreme karşı güvenli diye sıfır binalarda ev alanların yapılarına olan güvenini sarsarken, uzmanlar ise mahkeme kanalı ile inşaat mühendislerinden oluşan kurul eliyle yapılacak tespitlerle müteahhittin kusuru ve ayıbı olması halinde bedel talebi ve tazminatın gündeme gelebileceğine vurgu yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.