2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

2 Kasım 2020 Pazartesi reytingleri belli oldu mu? 2 Kasım

2020 Pazartesi günü en çok ne izlendi? 2 Kasım tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? Reyting sonuçları merak ediliyor.

2 Kasım akşamındaki yarışta Uyanış: Büyük Selçuklu, Çukur, Sefirin Kızı ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

2 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında bu bölümde sonuçlara yer veriyor olacağız.

HAYAT 19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu

HAYAT 6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu

HAYAT 5 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

HAYAT “Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi