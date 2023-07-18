'2.Mirasımız Kudüs Öykü Yarışması' için başvurular başladı

16 yıldır Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasının ihyası ve insani yardım faaliyetleri yürüten Mirasımız Kudüs Derneği, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında şiir, karikatür, resim, hikâye ve öykü yarışmaları düzenliyor.





Bu yıl ikincisini düzenlenen “Mirasımız Kudüs Öykü Yarışması” da derneğin kültür sanat faaliyetleri kapsamında yürütülüyor. Yarışmaya katılan hikâyeciler, “Kudüs’te yaşam, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’’nın Kutsiyeti ve Kudüs Tarihi” alt başlıklarına uygun şekilde hikayelerini yazacaklar. Seçici Kurulu’nda Abdullah Harmancı, Ahmet Turgut, Güray Süngü ve Naime Erkovan’ın yer alacağı yarışma için katılım 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.





Birinciye 15.000 TL, İkinciye 10.000 TL, Üçüncüye 7.500 TL, Mansiyon: 5.000 TL (en fazla 3 adet) ödül verilecek yarışmanın katılım formu ve şartnamesine derneğin web sitesi www.mirasımız.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. Katılımcılar, yarışmaya katılacağı öyküyü ve Yarışma Katılım Formunu yarisma@mirasimiz.org.tr e-posta adresine göndererek yarışmaya katılım sağlayabilirler. Yarışma sonuçları, 15 Kasım 2023 tarihinde Mirasımız Kudüs Derneği sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurulacak.



