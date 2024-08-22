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Hayat

3 bin 500 yıllık takılar Erzurum Müzesi’nde

04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:45 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve 3 bin 500 yıl öncesine kadar dayanan takılar ile süs eşyaları, temizlik işlemlerinin ardından Erzurum Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Küpe, kolye, bileklik, halhal, bilezik, fibula, tork, yüzük, pazubent, tomurcuk başlı iğne, süs iğnesi, kemer tokası, alınlık, muskalık ve gerdanlık gibi eserler, özel konseptle hazırlanarak ilk kez Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Müzesi’nde sergilendi. Farklı süslemeler ile figürlerin yer aldığı tarihi eserler, Geç Tunç Çağ’dan başlayarak Demir Çağ, Orta Çağ, Osmanlı Dönemi ve Urartu Krallığı gibi 3 bin 500 yıl öncesine kadar ki dönemi de yansıtıyor.



#Tarih
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