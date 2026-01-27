3. Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Yarışmada birincilik ödülünü, Tasa Örtüsü adlı öyküsüyle Buse Altan Yasanlar kazandı. Birinci olan eserin Gülce Timaş’tan kitap olarak yayımlanacağı açıklandı. Birincilik ödülünü kazanan Buse Altan Yasanlar’a ödülü, Timaş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu tarafından takdim edildi.

İkincilik ödülünü Fikri Dede ve Püf Çiçekleri adlı öyküsüyle Şeyma Sena Kaya, üçüncülük ödülünü ise Güzel Sesler Koleksiyoncusu adlı öyküsüyle Erkan Ceylan aldı.

Yarışmada ayrıca Aynalı Saray adlı öyküsüyle Zeynep İncetekin ve Dilek Ağacı adlı öyküsüyle Ilgıt Burak mansiyon ödülüne layık görüldü.

Törende yapılan konuşmalarda, Hekimoğlu İsmail’in edebiyat anlayışına ve insan merkezli yaklaşımına vurgu yapılarak, hikâyenin genç ve yeni kalemler için güçlü bir ifade alanı olmaya devam ettiği belirtildi. Yarışmanın, Hekimoğlu İsmail’in mirasını yaşatmanın yanı sıra Türk hikâyeciliğine yeni sesler kazandırmayı amaçladığı ifade edildi.