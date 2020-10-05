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Hayat 3 Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
KÜLTÜR SANAT

3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

Siirt'te bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirt Kısa Film Festivali
Siirt Kısa Film Festivali

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, geçen sene çok sayıda sinema oyuncusu, yapımcı ve senaristin konuk olduğu festivalin büyük ilgi gördüğünü anımsattı. Bu projede yer alan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından festivalin ilk konukları olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan gelen çocuklar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığını’nın organizasyon kapsamında getirtilen Sinema Tır’ında çocuklara sinema şenliği yapıldı. Ve programın devamında Covid-19 salgınında büyük mücadele veren sağlık çalışanları, öğretmenler, emniyet çalışanlarından oluşan meslek gruplarına ayrı programlar dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığını’nın verdiği Sinema Tır’ında sinema gösterimi yapıldı. Programın devamında saat 19:30’da açık havadaki halk gösterimiyle festival ilk gününü tamamlayacak.

Festivalin 2. günü Siirt’in ilçelerinden olan Kurtalan’da devam edecek.

3. Günü Pervari’de 4. Günü Şirvan’da festivalin son günü olan 5. Gününde ise kapanış ve ödül töreniyle ödüller Eruh’ta taktim edilecek.

  • Programın dışında geçen seneye nazaran birçok sanatçı, yönetmen, gazeteci ve akademisyen deneyimlerini sosyal medyadan Siirt halkına aktaracak.
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