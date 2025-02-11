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33 ülkeden 403 kişi özgür Kudüs’ü çizdi

33 ülkeden 403 kişi özgür Kudüs’ü çizdi

11:3711/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişiye Kudüs ziyareti hediye edildi.
Etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişiye Kudüs ziyareti hediye edildi.

"Özgür Kudüs" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Törende Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ve yarışmanın koordinatörlüğünü üstlenen (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay birer selamlama konuşması yaptılar.


Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz;
”Gönül ister ki sanatlar icra edilirken hep güzellikleri çizsin,güzellikleri bize yansıtsın. Ama maalesef öyle olmuyor. Yüz yıldır özellikle Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı’dan kalan bütün devletlerde ve topraklar üzerinde batı uygarlığının Mehmet Akif’in ifadesiyle “tek dişi kalmış canavar”ın hala hıncı geçmedi"
İfadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım;
“Ne olursa olsun Kudüs’ü anmak için bulduğumuz her bahane bence çok mübarektir. Yeter ki konusu Kudüs olsun. Yeter ki bir araya geleceğimiz gündemimiz Kudüs olsun”
diyerek bu tarz programların çoğalmasının gerekliliğine işaret etti.

Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci;
“85 milyon insanın tamamı Kudüs’e, Mescid-i Aksâ’ya destek verecek elbirliğiyle Mescid-i Aksâ’nın sesi olacağız ve Mescid-i Aksâ’nın sesini her yolu deneyerek ulaştıracağız. Mescid-i Aksâ’ya sahip çıkacağız”
diyerek yarışmanın bu yollardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Yarışma tertip komitesi adına konuşan (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay;
“Bunun adı bir yarışma olsa bile aslında biz o gözle bakmıyoruz. Kudüs hatrına eli kalem tutan insanlar olarak kağıda ruhumuzu aktararak arşiv yapmaya çalışıyoruz”
diyerek yarışmanın gelecek nesiller için önemine dikkat çekti.

Yarışmaya bu yıl 33 ülkeden 403 karikatürist, 818 eserle katıldı.


Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavram ve konuların işlenmesi hedeflenen yarışmada, ön jürinin değerlendirmesi sonucu 102 eser finale kaldı.


Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal birinci, Türkiye’den Ahmet Özalp ikinci, Sırbistan’dan Bobisa Todorovic ise üçüncü oldu.


Ayrıca, Özbekistan’dan Muzaffer Yulchıbeov "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Türkiye’den Hasan Ceylan "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Türkiye’den Melike Sümeyye Aysal "Naci el-Ali Özel Ödülü", Türkiye’den Şener Tosun "2. Abdülhamit Han Özel Ödülü" alırken, Özbekistan’dan Sarvar Jabbarov'a, "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" takdim edildi.


Gecede Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı ezgiler söyledi. Etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişiye Kudüs ziyareti hediye edildi.


Ana jürisi Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz ile Romanya’dan Doru Axınte, Lübnan'dan Anas Lakkis, Portekiz’den Vasco Gargalo, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov'dan oluşan yarışma kapsamında seçilen 71 karikatürün yer aldığı sergi de açıldı. Sergi 14 Şubat 2025 tarihine kadar Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

#Mirasımız Kudüs Derneği
#Kudüs
#Lübnan

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