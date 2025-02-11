33 ülkeden 403 kişi özgür Kudüs’ü çizdi

"Özgür Kudüs" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerine takdim edildi.
Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Törende Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ve yarışmanın koordinatörlüğünü üstlenen (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay birer selamlama konuşması yaptılar.
Yarışmaya bu yıl 33 ülkeden 403 karikatürist, 818 eserle katıldı.
Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavram ve konuların işlenmesi hedeflenen yarışmada, ön jürinin değerlendirmesi sonucu 102 eser finale kaldı.
Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal birinci, Türkiye’den Ahmet Özalp ikinci, Sırbistan’dan Bobisa Todorovic ise üçüncü oldu.
Ayrıca, Özbekistan’dan Muzaffer Yulchıbeov "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Türkiye’den Hasan Ceylan "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Türkiye’den Melike Sümeyye Aysal "Naci el-Ali Özel Ödülü", Türkiye’den Şener Tosun "2. Abdülhamit Han Özel Ödülü" alırken, Özbekistan’dan Sarvar Jabbarov'a, "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" takdim edildi.
Gecede Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı ezgiler söyledi. Etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişiye Kudüs ziyareti hediye edildi.
Ana jürisi Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz ile Romanya’dan Doru Axınte, Lübnan'dan Anas Lakkis, Portekiz’den Vasco Gargalo, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov'dan oluşan yarışma kapsamında seçilen 71 karikatürün yer aldığı sergi de açıldı. Sergi 14 Şubat 2025 tarihine kadar Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.