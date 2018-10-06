40 bin dolar değerindeki pırlantayı yuttu

Yapılan tetkiklerde yüzüğün kalın bağırsaktan çıkmasına daha 15 santim var.

Marmaris'te bir kuyumcudan 40 bin dolar değerindeki pırlantayı el çabukluğu ile çaldıktan sonra yutan İrlandalı turistin hala doğal yollardan yüzüğü düşürmesi bekleniyor.

Yüzüğün çıkarılması için turiste bağırsaklarını çalıştıracak hareketler yaptırıp, bol su içirilmesini öneren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, "2,5 litre su içsin, bağırsak hareketlerini artıracak ilaçlar kullansın. Kayısı tüketip, kayısı suyu da içebilir. Muz ve şeftali kabızlık yapar, yedirmesinler. Papatya çayı da bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur" dedi.

Polisleri görünce pırlantayı yuttu

Tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), ilçedeki bir kuyumcuya girerek 40 bin dolar değerindeki pırlantayı kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp çaldı. Pırlantanın kaybolmasının ardından iş yeri çalışanları güvenlik kameralarını inceleyerek pırlantanın Campell, tarafından çalındığını belirleyip polise haber verdi. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Campell, Marmaris Devlet hastanesine getirildi. 4 ayrı ultrason çekildi ve yüzüğün kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Uzmanlar, yapılan tetkiklerde yüzüğün kalın bağırsaktan çıkmasına 15 santim olduğunu belirtiliyor.

Sıvı yiyecekler tüketsin

Uzmanlar, yüzüğün çıkması için önerilerde bulundu. 2,5 litre su içirilmesini tavsiye eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, şunları söyledi:

"Bağırsak hareketlerini artıracak ilaçlar kullanması gerekiyor. Kayısı tüketip, kayısı suyu da içebilir. Muz ve şeftali kabızlık yapar yedirmesinler. Papatya çayı da yüzüğü çıkarmaya yardımcı olur. Gazlı içeceklerden uzak dursun, katı yiyeceklerden ziyade sıvı ağırlıklı beslensin"

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