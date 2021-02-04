Hayat 42 kişi öldü o hayatta kaldı Bahçesaraydaki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı
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42 kişi öldü o hayatta kaldı: Bahçesaray'daki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı

42 kişi öldü o hayatta kaldı: Bahçesaray'daki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı

Geçtiğimiz yıl Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketinden yaralı kurtulan ve ihbarıyla 7 canın kurtulmasını sağlayan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, camda gördüğü ışık sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bahçesaray'daki çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetmişti.
Bahçesaray'daki çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti. Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ felaketinden yaralı olarak kurtulan kahraman iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen faciayı unutamıyor. 2007 yılından bu yana bölgede operatörlük yapan Karagülle, 4 Şubat tarihinde Bahçesaray karayolunu kardan temizlemek için bölgeye gitti. Yol açma faaliyeti sırasında büyük bir çığın meydana gelmesi sonucu yaklaşık 20 tonluk iş makinesiyle uçuruma yuvarlanan Karagülle, sıkıştığı yerden saatlerce kurtulmayı bekledi. Tam umudunu yitirmişken camdan içeriye giren ışık sayesinde kendi imkanlarıyla kurtularak durumu bildirmişti.

7 canın kurtulmasını sağladı

O gün eline aldığı çekiçle camı kırarak kurtulan Karagülle, yaralı halde en yakın köye bir kilometre yürüdü. Faciada Bahçesaray’a gidecek olan bir köy minibüsünün de çığ altında kaldığı ihbarını veren Karagülle, ihbarla 7 canın kurtulmasını sağladı.

Bahattin Karagülle

Büyük acı
GÜNDEM
Büyük acı



“Şiddetli fırtına var ilerlememiz imkansız”

Karagülle, facianın meydana geldiği ilk günde 5 dakika arayla iki kez çığın düştüğünü anlattı. İlk çığda şube şefi ve diğer ekip arkadaşlarının da yanında olduğunu ve ilk çığdan kurtulduğunu söyleyen Karagülle, ekip arkadaşlarının başka iş makinesini almak için oradan ayrıldığını, kendisinin de düşerek yolu kapatan ilk çığın ardından minibüsün geçişi için yolu açmaya çalıştığını dile getirdi. O sırada minibüs şoförünün lastiklere zincir bağladığını belirten Karagülle, “Minibüs şoförüne, fırtına ve tipinin şiddetli olduğunu ve ilerlemelerinin imkansız olduğunu, beni dinlerseniz dönelim dedim. Yoğun fırtına ve tipi vardı ben de makineye koştum. Makineye bindiğim ve kapıyı kapattığım esnada ikinci çığ da meydana geldi” dedi.

Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü
OYNAT 00:59
Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.


“O ışık sayesinde kurtuldum”

İkinci çığın düştüğü anda iş makinesinin devrildiğini ve kendisinin de bayıldığını dile getiren Karagülle, “Kendime geldiğimde makinenin içindeydim. Başım ve sol kolum karın dışındaydı. Makinenin içi ise kar dolmuştu. Kafamı oynattım solumda küçücük bir cam vardı. O camda küçük bir ışık görünüyordu. O ışık sayesinde kurtuldum. Bulduğum çekiçle camı kırdım. Çekicin sapıyla karı delip dışarı çıktığımda fırtına ve tipi yoğunluğunu artırmıştı. Yola çıktım minibüsü aradım ama bir türlü bulamadım. Yolda yürüyerek köye doğru ilerlemeye çalıştım” diye konuştu.
Fırtınalı havada yaralı halde yolda yürürken yine Bahçesaray’a gitmek için lastiklerine zincir takılan başka bir minibüse denk geldiğini anlatan Karagülle, “Minibüse ulaşarak yolculara olayı anlattım. İletişime geçebileceğim bir noktaya götürdüler ve her tarafa haber verdik. Daha sonra beni bölgeye gelen ambulansla hastaneye yetiştirmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

“Şehit olan Fatih Astsubay’ı unutamıyorum”

Çığ faciasında yaşadıklarını unutamayacağını ve şimdilerde de kabuslar gördüğünü, özellikle de Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ü her zaman anımsadığını ifade eden Karagülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Kâbusları hala gözlerimin önünde. Orada çok sevdiğim insanları kaybettim, unutmak mümkün değil. Özellikle şehit olan Fatih Astsubay vardı. Fatih Astsubay çok mükemmel bir insandı. Asla unutulmayacak biriydi, mekanı cennet olsun. Çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”

Beş ayrı yere düşen çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı
FOTOĞRAF 5
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Van kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, Bahçesaray ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
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Kar yağışının ardından bugün sabah saatlerinde Van-Bahçesaray karayolunun 5 ayrı noktasına ufak çaplı çığlar düştü.
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Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Van'dan Bahçesaray yönüne, Bahçesaray'dan da Van'a giden araçlar yolda kaldı.
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Haber verilmesi üzerine karayolları ekipleri yolun kapalı olduğu ve araçların yolda kaldığı bölgede kar temizleme çalışması başlattı.
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Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yoldaki çığ temizlenerek kontrollü olarak yol tek şeritten trafiğe açıldı.
Beş ayrı yere düşen çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı
Van- Bahçesaray karayolu, 5 ayrı noktaya çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolda bekleyen araçlar, çığın temizlenmesi sonrası yollarına devam etti.
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