Hayat 5 yaşındaki Ayşenin dünyasını aydınlattılar
AKTÜEL

5 yaşındaki Ayşe’nin dünyasını aydınlattılar

Savaşlar en çok çocuklara zarar veriyor, özgürlüklerini ellerinden alıyor, gözündeki ışığı söndürüyor. Halep’in Azez kentinde yaşayan Ayşe de milyonlarca savaş mağduru çocuktan biri. Doğuştan görme kaybı yaşayan Ayşe, savaş ve yoksulluktan dolayı sağlık desteği alamadı ve yaşı ilerledikçe görme yetisini kaybetti. Savaş onun güneşini elinden aldı. Gözünden tedavi olamayan Ayşe yüzde 95 görme kaybı ile renksiz bir dünyayla baş başa kaldı. Annesi kendisine hamile iken bombardıman sonucu babasını kaybeden Ayşe, iki kardeşi ve annesiyle birlikte yaşadığı Halep’ten önce çadırlara yerleşti, ardından da İhtimlat Köyündeki Yetim Yerleşkesine alındı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
5 yaşındaki Ayşe’nin dünyasını aydınlattılar
Ayşe

Savaşın yaşandığı bölgelere gidip mağdurların yaralarını saran Yetim Vakfı, çocukluğunu doya doya yaşayamayan Ayşe’ye elini uzattı. Vakfın fedakar ve yardımsever çalışanları Ayşe’yi sağlığına kavuşturmak için harekete geçti. Sosyal hizmet uzmanları ilk olarak, Azez’deki hastanelerde göz taraması yaptırdı. Ayşe’nin ileri görme kaybı yaşadığı, kornea nakli gerektiği ve eğer müdahale edilmezse tamamıyla görme kaybı yaşayacağı raporlara geçti. Uygun donör bulunduktan sonra İdlib’te bulunan Göz Sağlığı Polikliniği’nde kornea nakli gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası bir hafta boyunca poliklinikte gözlem altında tutulan Ayşe, daha sonra taburcu edildi. Yetim Vakfı Hatay Sosyal Hizmet Merkezi’nin desteğiyle gözünden ameliyat olan Ayşe görmeye başladı.

TEK BAŞINA PARKA GİTTİ

Dünyası aydınlanan Ayşe, ilk kez annesini, güneşi ve renkleri görmenin mutluluğuyla havalara uçtu. Anaokuluna da başlayan Ayşe’nin hayatı ameliyattan sonra tamamen değişti.

Evde ve anne gözetiminde değil parkta tek başına parkta oynayabilen Ayşe, “Artık ben de görebiliyorum, arkadaşlarım gibi oyun oynayabileceğim, okula gidebileceğim.” diyerek mutluluğunu ifade etti. Yetim Vakfı’na teşekkür eden Anne Fatma Albejo ise "Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. Ne mutlu sizlere ki bu işler ile meşgul oluyorsunuz. Bu çocuğun yüzünü güldürdünüz, Allah da sizin yüzünüzü dünya ve ahiret de güldürsün. Ne mutlu sizlere…” dedi.

İLK GÖRDÜĞÜ ANNESİ OLDU

Yetim çocuklara eğitimden, psiko sosyal desteğe, sponsorluk desteğinden sağlık hizmetlerine dek çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirten Yetim Vakfı Hatay Sosyal Merkezi Yöneticisi Çetin Aldemir, “İhtimlat Köyünde ikamet eden savaş mağduru ailelere sosyal hizmet desteği sağlamak için ekiplerimiz sahada iken Ayşe ile tanışıyorlar. Biz de kendimizi vicdani olarak sorumlu hissederek harekete geçtik.

Resmi makamlar ile sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirerek küçük kız için seferber olduk. Bir çocuğumuzun görmesine ve hayata daha canlı bakmasına vesile olacaktık. Ameliyat sonrası göz bandını açtığımızda ilk gördüğü annesi oldu. İlk mutluluklar unutulmaz. Hızlı bir iyileşme ile kızımızı taburcu ettikten sonra ait olduğu yere, evine ve çocuk parklarına uğurladık. Artık biz de Ayşe’nin gören gözleri, tebessüm eden yüzü, annesine sarılan kolları olmuştuk” diye konuştu.

Suriye’de 111 bin kişi gözaltında kayboldu
GÜNDEM
Suriye’de 111 bin kişi gözaltında kayboldu

Suriye’nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı
FOTOĞRAF 15
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Suriye’nin kuzeybatısındaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı.
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İdlib kenti ve kırsalında rejim güçleriyle temas hatlarına yakın köylere yönelik bombardımanın arttığı dönemde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.
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Öğrenciler, savaşın izlerini taşıyan ve bombardımanlarda büyük hasar alan, ancak ayakta kalmayı başaran dersliklerde yerlerini aldı.
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Yıkım ve kısıtlı imkanlar altında başlayan yeni eğitim yılında öğretmenler ise yine maaş almadan gönüllü olarak ders vermeye devam ediyor.
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Jabal al-Zawiya’daki bir okulun müdürü Walid Kanaan, \"Çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Okulları restore etmemiz gerekiyor ve öğrenciler için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var\" diye konuştu.
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Suriye’nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti ve kırsalında, artan bombardımanın gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı.
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