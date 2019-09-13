Hayat 53 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor
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53 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 83 yaşındaki Mustafa Köse, Şarköy Caminde 53 yıldan bu yana gönüllü müezzinlik yapıyor. 5 vakit camiye geldiğini anlatan Köse, müezzinliği çok sevdiğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Mustafa Köse
Mustafa Köse

İlçeye merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy Mahallesinde oturan Mustafa Köse, 53 yıldan bu yana fahri müezzinlik yapıyor.

Her zaman imama yardımcı olduğunu anlatan 2 çocuk ve 7 torun sahibi Köse, mahalledeki gençlerden birini de yetiştirdiğini söyledi.

Şarköy’ün ilçe merkezine çok yakın olduğunu anlatan Köse, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “1966 yılından bu yana müezzinlik yapıyorum. Her zaman namaz vakitlerini iple çekiyorum. Çünkü müezzinlik yapmayı çok seviyorum. Müezzinliğin yanı cenaze yıkamada da imama yardımcı oluyordum. Son zamanlarda cenaze yıkama işini belediye görevlileri yapıyor. Ömrüm yettiğince müezzinliğine devam edeceğim.”

Köse’ye teşekkür eden İmam Yakup Ercan da, ”Mustafa amca her zaman bizim gönüllü müezzinliğimizi yapıyor. Kendisini çok seviyoruz. Allah uzun ömür versin” dedi.

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