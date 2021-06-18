Hayat 6 aylık bebeğin böbrekleri 2 yıldır diyalize bağlı yaşayan 6 yaşındaki çocuğa nakledildi
AKTÜEL

6 aylık bebeğin böbrekleri 2 yıldır diyalize bağlı yaşayan 6 yaşındaki çocuğa nakledildi

Bursa’da 2 yıldır böbrekleri bittiği için diyalize giren 6 yaşındaki çocuk, 6 aylık bir bebekten yapılan nakille diyalize girmekten kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
6 aylık bebeğin böbrekleri 2 yıldır diyalize bağlı yaşayan 6 yaşındaki çocuğa nakledildi
6 yaşındaki Mustafa Pal

İnegöl ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Mustafa Pal, böbrek hastası olarak doğdu. Minik çocuğun iki böbreği de 4 yaşında iflas etti. 2 yıl boyunca diyalize giren minik çocuk, Samsun’da yatakta havasız kalıp beyin ölümü gerçekleşen 6 aylık bebeğin böbrekleri nakledilerek sağlığına kavuştu. Mustafa Pal’a, Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek ve Uzman Doktor Kadir Ömür Günseven ve ekibi tarafından başarılı bir nakil yapıldı. Sağlığına kavuşan minik çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

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2 YILDIR DİYALİZE BAĞLIYDI

Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Bölümünün başarılı operasyonuyla 6 aylık bebekten alınan böbrekler Bursa’ya sağlıklı şekilde ulaştı. Şu anda Uludağ Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bölümünde yatan minik çocuğun takibini yapan Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez, "Mustafa Pal 6 yaşında. Anne karnından itibaren olan hastalığı sebebiyle böbrek yetmezliği tedavisi görüyor. Son 2 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Samsun’da 6 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organlar 6 yaşındaki Mustafa’ya başarılı şekilde nakledildi. Bağış yapan aileyi tebrik ediyorum. Bir kişinin organ bağışı 5 kişiyi hayata bağlıyor. Minik çocuğun böbrekleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Minik böbrekler onunla birlikte büyüyecek" dedi.

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'BAĞIŞ YAPAN AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Anne Selma Pal ise, "Çocuğum doğuştan itibaren böbrek rahatsızlığı çekiyordu. Bağış yapan aileden Allah razı olsun. Çocuğum nakledilen böbrekler sayesinde diyalize girmekten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Kadir Ömür Günseven de, "Samsun’da 6 aylık beyin ölümü gerçekleşen bir yavrumuzdan 2 böbrek birden geldi. Bu böbrekleri 6 yaşındaki bir yavrumuza taktık. Ameliyat çok başarılı geçti. 2 saatte nakil işlemini gerçekleştirdik. Çocuğumuz nakilin ilk gününde idrar çıkarttı" diye konuştu.

Annesi ikinci kez can verdi
FOTOĞRAF 8
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan İsmail Bilican, 19 yaşındayken Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF) ve hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği çekmeye başladı. 11 yıldır ilaç kullanan Bilican'ın böbrekleri iflas etti.
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Bunun üzerine böbrek nakline karar verildi. 12 gün önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde nakil listesine alınan İsmail Bilican'a annesi Dilek Bilican, oğluna donör olmak istedi. Yapılan testlerin ardından da nakle karar verildi. Önceki gün Dilek Bilican'dan alınan böbrek, İsmail Bilican'a nakledildi.
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ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, İsmail Bilican'ın 19 yaşından bu yana FMF ve hipertansiyondan kaynaklı böbrek yetmezliği yaşadığını anlatarak, şunları söyledi: Diyalize bağlanmadı. Ama yapılan tetkiklerinde böbreklerinde yüzde 13'lük bir fonksiyon saptandı. Diyalize girmeden ilaç ve medikal desteklerle yaşamını sürdürdü. Ancak son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için böbrek nakli olması gerekiyordu...
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Merkezimize başvurdu. Kadavra listesine girdi. Ancak kendisine böbrek bulunamadı. Annesi böbreğini verdi. Bu bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Çünkü burada canlıdan canlıya böbrek naklinde bir kişinin hayatı kurtuluyor ama diğer taraftan da vericiyi potansiyel hasta durumuna sokmuş oluyorsunuz. Ancak ülkemizde organ bağışı sayısı yetersiz olduğu için insanlar çaresizlikten birbirine organ vererek, yakınlarının hayata tutunmasını sağlıyorlar...
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İsmail Bilican'a da annesi Dilek Bilican uygunluk testleri sonucunda böbreğini verdi. Annesinden alınan böbrek İsmail'e nakille nakledildi. Genel sağlık durumu iyi dedi.
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'ORGAN NAKLİ HAYAT KURTARIR' <br> <br> İsmail Bilican ise, Bol su içmem gerekiyordu, içemiyordum. Midem bulanıyordu. Tahliller kötü çıkıyordu. Bunun sonucunda annemden alınan böbrek bana nakledildi. Şu anda her şey normale dönmüş durumda. Organ nakli hayat kurtarır diye konuştu.
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'OĞULLARINA BÖBREK VEREMEYEN ANNELER VAR' <br> <br> Oğluna böbreğini vererek, hayata tutunmasını sağladığı için mutlu olduğunu kaydeden Dilek Bilican da, Oğullarına böbrek veremeyen, oğullarının hayatı kurtaramayan anneler var. Herkes organ bağışı yapsın. Biz çok zorluklar çektik. Bu zorlukları yaşayan bilir. Organ nakli için insanlar bağışta bulunsun. Toprak olacağına, insanlara yararlı, faydalı olsunlar dedi.
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Annesi, ikinci kez can verdi
Annesi ikinci kez can verdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 11 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan İsmail Bilican'a (30), annesi Dilek Bilican (50) ikinci kez can verdi. Bilican'a annesinin verdiği böbrek nakledildi.


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