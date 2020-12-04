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Hayat 6 Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni 9 Aralıkta gerçekleşecek
AKTÜEL

6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni 9 Aralık'ta gerçekleşecek

TC Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Fatih belediyesinin katkıları, Siyer Vakfı’nın organizasyonu ile bu yıl 6. sı gerçekleştirilen Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının Gala Haftası Etkinlikleri ve Ödül Töreni ve Finalistler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 6. yılında “AİLE” teması ile 2 ayrı bölümde Kurmaca, Belgesel, Senaryo ve Animasyon kategorilerinde toplam 100.000 Türk Lira ödül dağıtılacak yarışmanın Gala ve Ödül Gecesi 9 Aralık’ta gerçekleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının Gala Haftası Etkinlikleri ve Ödül Töreni ve Finalistler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının Gala Haftası Etkinlikleri ve Ödül Töreni ve Finalistler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bu yıl Aile teması ile yapılan yarışmada Ulusal ve Uluslararası olmak üzere 2 ayrı bölüm 4 ayrı kategoride toplam 8 en iyi esere ödül verilmesi planlanıyor.

63 ülkeden toplam 574 eserin kabul edildiği yarışma önceki senelere nazaran bu yıl en yüksek katılım ile teveccüh gördü. Her yıl artan ilgi ve alaka bu yıl eserlere de yansıdı, ilave edilen belgesel kategorisi yarışamaya ayrıca renk kattı.

Bu sene ilk olarak ödül alacak finalist eserlerinin yanı sıra özel bir seçki ile yarışmanın öne çıkan eserlerinin çevrimiçi gösterimleri yapılacak. Onur Konuğu olarak Ahmet Uluçay’a ithafen ailesine plaket verilecek.

Gecede ayrıca sağlık camiamızın ve çalışanlarının onore edilmesi adına bir doktora plaket verilecek.

  • 6. yılında “AİLE” teması ile 2 ayrı bölümde Kurmaca, Belgesel, Senaryo ve Animasyon kategorilerinde toplam 100.000 Türk Lira ödül dağıtılacak yarışmanın yarışma ve seçki finalistlerinin gösterimi 5-6-7-8 Aralık, Ahmet Uluçay Belgesel Özel Gösterimi Fatih Kültür Merkezinde 6 Aralık’ta , Gala ve Ödül Gecesi ise 9 Aralık’ta gerçekleşecek.

9 Aralık gündüz 14:00 te sınırlı davetlinin katılımı ile maske mesafe hijyen kurallarına uyarak ve hes kodu girişi ile gerçekleşecek Gala ve Ödül Gecesi TVNET'ten yayınlanacak.

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