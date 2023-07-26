|
Hayat

65 yaş üstü için kritik uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler

Yaz aylarında su tüketiminin miktarı hayati önem taşırken, uzmanlardan 65 yaş üzeri kişiler için dikkat çeken bir uyarıda bulunuldu. Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, "İleri yaşlarda, 75’li yaşlardan sonra çok daha belirgin olmakla birlikte 65’li yaşlardan itibaren su içme isteği azalıyor, susama hissi azalıyor. Kişi susuz kaldığını, suya ihtiyacı olduğunu hissedemeyebiliyor" dedi.

09:53 . 26/07/2023 Wednesday
DHA
Uzmanlar sıcak havaların gelmesiyle birlikte su tüketiminin hayati önemine dikkat çekti.

Uzmanlar sıcak havaların gelmesiyle birlikte su tüketiminin hayati önemine dikkat çekti.

Sağlıklı bir insanın günde 8 bardak, aşırı sıcaklarda ise 10-12 bardak su içmeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlar, 65’li yaşlardan itibaren insanların susama hissinin azaldığını söyledi.

Yaşlılıkla birlikte beyin fonksiyonlarının azaldığını dile getiren doktorlar, su bardağının ve sürahilerin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Su tüketiminin önemini hatırlatan Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen,
"Aşırı sıcaklarda özellikle su tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Sadece kronik hastalığı olanlar değil sağlıklı insanlar da günlük su tüketimini sağlamalılar. Çünkü su, vücudun ısısının sabit kalmasını sağlayan en önemli unsurdur. Çok sıcak havalarda terlemenin de arttığını düşünecek olursak fazla su kayıpları söz konusu oluyor ki; biz buna dehidratasyon diyoruz. Üstelik güneş altında çok fazla bulunmak zorunda kalanlar, gün içerisinde sokak aktivitesi yapmak durumunda kalanlar özellikle yanlarında su taşımalı ve susama hissinin oluşmasını beklemeden mutlaka yarım saatte bir 200 cc kadar suyu tüketmelerini öneriyoruz"
diye konuştu.

'65'li yaşlardan sonra susuz kalındığı hissedilmeyebilir'

Kardiyolog Ali Metin Esen,
"İleri yaşlarda, 75’li yaşlardan sonra çok daha belirgin olmakla birlikte 65’li yaşlardan itibaren su içme isteği azalıyor, susama hissi azalıyor. Kişi susuz kaldığını, suya ihtiyacı olduğunu hissedemeyebiliyor. Genç insanlarda olan bu susama hisleri yaşla birlikte azalıyor. Bütün organ fonksiyonları yaşlanmayla birlikte azaldığı gibi bu hissin oluşması da azalabiliyor. O yüzden çok sıcak havalarda, aşırı sıcak günlerde özellikle yaşlı bireylerin susama hissinin oluşmasını beklemeden düzenli bir şekilde su içmelerini öneririz. Özellikle evde oturmak durumunda olan yaşlılar mutlaka önlerine güzel bir bardakta sularını koyacaklar, hiç susama hisleri oluşmadan yudum yudum o suyu içecekler. Suyu koydukları sürahi de yanlarında olacak ve ne kadar su içtikleri de kontrol edilebilecek"
şeklinde uyarılarda bulundu.

'Günlük miktarın alındığından emin olunması gerekiyor'

Beyindeki ilgili merkezin fonksiyonlarının yavaşlaması nedeniyle yaşlı insanların su içmeyi unutabildiklerini belirten Esen, “Yaşlılarda susuz kalmak, dehidrate olmak farklı semptomlarla da ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla karıştırabiliyoruz, uykusuzluk çekebiliyorlar, mana veremediğimiz yorgunluklar, kas ağrıları, kas krampları olabiliyor. Tüm bunlar aslında hastalık veya ilaç yan etkisi olarak da algılanabiliyor çoğu zaman ama aslında sebebi çok basit. Susuz kalmaları olabiliyor, o yüzden özellikle yaşlıların günlük almaları gereken su miktarını aldıklarından emin olunması gerekiyor ve bunların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşlarda unutkanlık da çok, su içtiklerini unutabiliyorlar. Ne kadar içtiklerini unutabiliyorlar" dedi.

'Susuz kalmak kalp krizine neden olabilir'

Susuzluğun ileri yaş gruplarında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Esen, “Böbrek fonksiyonları bozulabilir, susuz kalındığı için sempatik sistem daha aktif hala gelip tansiyon yüksekliğine neden olabilir, ritim bozuklukları yapabilir, hatta kanın akışkanlığı azaldığı ve pıhtılaşma arttığı için kalp krizlerine de neden olabilir. 8 bardak su standart bir miktar, bardağın büyüklüğüne göre yaklaşık olarak 1 buçuk 2 litre gibi değişebilir. Çok sıcak havalarda, kişi çok fazla terliyorsa bu miktar 10-12 bardağa kadar çıkabilir. Ancak su kısıtlaması olan durumlar da olabilir, hasta da kalp yetersizliği gibi o zaman doktoruyla birlikte bu miktarı ayarlamasında fayda olacaktır" diye konuştu.


Bakan Koca: Hepatit A aşısı ile ilgili iddialar asılsız
Bakan Koca: Hepatit A aşısı ile ilgili iddialar asılsız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu 3 aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında 3 aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, Kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.



 



#susuzluk
#kalp krizi
#sağlık
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Triglav - Trabzonspor canlı skor