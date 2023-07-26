65 yaş üstü için kritik uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler

"İleri yaşlarda, 75’li yaşlardan sonra çok daha belirgin olmakla birlikte 65’li yaşlardan itibaren su içme isteği azalıyor, susama hissi azalıyor. Kişi susuz kaldığını, suya ihtiyacı olduğunu hissedemeyebiliyor. Genç insanlarda olan bu susama hisleri yaşla birlikte azalıyor. Bütün organ fonksiyonları yaşlanmayla birlikte azaldığı gibi bu hissin oluşması da azalabiliyor. O yüzden çok sıcak havalarda, aşırı sıcak günlerde özellikle yaşlı bireylerin susama hissinin oluşmasını beklemeden düzenli bir şekilde su içmelerini öneririz. Özellikle evde oturmak durumunda olan yaşlılar mutlaka önlerine güzel bir bardakta sularını koyacaklar, hiç susama hisleri oluşmadan yudum yudum o suyu içecekler. Suyu koydukları sürahi de yanlarında olacak ve ne kadar su içtikleri de kontrol edilebilecek"