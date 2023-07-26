65 yaş üstü için kritik uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler

Uzmanlar sıcak havaların gelmesiyle birlikte su tüketiminin hayati önemine dikkat çekti.
Sağlıklı bir insanın günde 8 bardak, aşırı sıcaklarda ise 10-12 bardak su içmeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlar, 65’li yaşlardan itibaren insanların susama hissinin azaldığını söyledi.
Yaşlılıkla birlikte beyin fonksiyonlarının azaldığını dile getiren doktorlar, su bardağının ve sürahilerin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.
'65'li yaşlardan sonra susuz kalındığı hissedilmeyebilir'
'Günlük miktarın alındığından emin olunması gerekiyor'
Beyindeki ilgili merkezin fonksiyonlarının yavaşlaması nedeniyle yaşlı insanların su içmeyi unutabildiklerini belirten Esen, “Yaşlılarda susuz kalmak, dehidrate olmak farklı semptomlarla da ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla karıştırabiliyoruz, uykusuzluk çekebiliyorlar, mana veremediğimiz yorgunluklar, kas ağrıları, kas krampları olabiliyor. Tüm bunlar aslında hastalık veya ilaç yan etkisi olarak da algılanabiliyor çoğu zaman ama aslında sebebi çok basit. Susuz kalmaları olabiliyor, o yüzden özellikle yaşlıların günlük almaları gereken su miktarını aldıklarından emin olunması gerekiyor ve bunların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşlarda unutkanlık da çok, su içtiklerini unutabiliyorlar. Ne kadar içtiklerini unutabiliyorlar" dedi.
'Susuz kalmak kalp krizine neden olabilir'
Susuzluğun ileri yaş gruplarında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Esen, “Böbrek fonksiyonları bozulabilir, susuz kalındığı için sempatik sistem daha aktif hala gelip tansiyon yüksekliğine neden olabilir, ritim bozuklukları yapabilir, hatta kanın akışkanlığı azaldığı ve pıhtılaşma arttığı için kalp krizlerine de neden olabilir. 8 bardak su standart bir miktar, bardağın büyüklüğüne göre yaklaşık olarak 1 buçuk 2 litre gibi değişebilir. Çok sıcak havalarda, kişi çok fazla terliyorsa bu miktar 10-12 bardağa kadar çıkabilir. Ancak su kısıtlaması olan durumlar da olabilir, hasta da kalp yetersizliği gibi o zaman doktoruyla birlikte bu miktarı ayarlamasında fayda olacaktır" diye konuştu.