65 yaşa üç fayda birden: Hastaneler her an vaka gelecekmiş gibi organize edilmeli

Prof. Oğuztürk, normalleşmenin ilk fazında açılacak berberler, AVM’lerin uyması gereken kurallar ve pandemi sonrası hastanelerin organizasyonu konusunda Yeni Şafak’a şu mesajları verdi:

İYİMSERİZ TEMKİNLİYİZ

Küresel bir sarsıntıya yol açan Kovid 19 hastalığına ait son 10 gündür paylaşılan olumlu veriler devam etmekte. Bu manada hem mücadelede doğru yolda olduğumuzun hem de yapılan tedbir uygulamalarının bu sonuçlara pozitif katkısı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir süre daha bu tedbirlerin amasız ve istisnasız uygulanması başarının istikrarı ve kalıcılığı için çok önemlidir.

HASTA SIFIRLANMADIKÇA VİRÜS VAR

Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun dinamik önlemler stratejisini yaşamımızın her anında hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir süre daha bu tedbirlerin amasız ve istisnasız uygulanması başarının istikrarı ve kalıcılığı için çok önemli. Hasta sayısı sıfırlanmadığı müddetçe virüsün var olduğunu ve bizler için sorun oluşturma potansiyeli olacağını akılda tutmak gerekiyor.

ACİLLERDE KOVİD ALANLARI

Yaz aylarında vakalar azalsa dahi salgına karşı altyapı ve donanımlarımızı profesyonelce muhafaza etmemiz gerekmektedir. Hemen tüm hastanelerimizde Kovid şüpheli hastaların ilk başvurduğu yerler olan acil servis alanlarında özel alanlar dizayn edilerek olası bulaşma riskinin önüne geçildi. Önümüzdeki süreçte bu tür alanların artık acil servislerin kalıcı bir parçası olması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu özellikteki hastanelerin pandemi sonrasında da her an, vaka olacakmış gibi organize edilmesi gerekmektedir.

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OLASI İKİNCİ DALGA

Sonbaharda tekrar vakalar görülse dahi güçlü sağlık sektörü ve bilinçli toplumuyla ülkemiz 2. bir salgın aşamasına geçmeden vakaları başarıyla bertaraf edecektir.

65 YAŞA ÜÇ FAYDA BİRDEN

Kademeli normalleşme kapsamında 65 yaş üstü çınarlarımızın 4 saatlik yürüyüş süresi sağlanmıştır. D vitamini ihtiyacı gereken bu yaş grubu için alınan bu karar çok iyi bir fırsat oluşturmuştur. D vitamini açısından güneş ışınlarının net fayda sağlayacağı 11-15 saatleri arası yürüyüşün yapılması neticesinde hem fiziksel egzersiz gerçekleştirilmiş olacak hem de psikolojik bir rahatlama sağlanmış olacaktır.

HİJYEN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILMALI

Gerekli teçhizat ve donanımla her gün düzenli dezenfekte çalışması yapılması, alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin en aza indirilmesi için zaruridir. AVM lerin havalandırma sistemlerinde oluşturulacak virüslere etkili filtre sistemlerinin düzenli kontrolü ve değişimi bu kapsamda gereklidir. AVM girişlerinde termal kamera ya da vücut ısısı ölçümü ile geçişlerin sağlanması, AVM içindeki anlık kişi sayısının dijital sistemle kontrolü ve sınırlandırılması ve son olarak girişte maske sağlanarak yeterli personelle sosyal mesafeye uymanın kontrolü dahil hijyen tedbirlerinin denetimi önem arz edecektir. Tüm mağazaların bu tedbirlere uyarak mağaza içerisinde standart bir sistem oluşturması sağlanarak riskler azaltılabilir. Berber ve kuaförlerde hizmetlerin devamında salonlarda fazla müşteri olmaması adına randevu sistemi aktive edilebilir.