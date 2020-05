65 yaşa üç fayda birden: Hastaneler her an vaka gelecekmiş gibi organize edilmeli Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 65 yaş üstüne sokak izninin D vitamini ihtiyacı gereken bu yaş grubu için çok iyi bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Pandemiden sonrası hastanelerin normalleşme sürecine de değinen Oğuztürk, “Her an vaka olacakmış gibi organize edilmesi gerekmektedir” önerisinde bulundu.

Fazlı Şahan 07 Mayıs 2020, 10:17 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 10:21 Yeni Şafak