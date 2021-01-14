65 yaşındaki fedakar anneye hayatındaki ilk çiçek Bakan Selçuk’tan

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve personelleri, çocuklarıyla birlikte çanta üretimi yapan Mahmure Özdemir’i ziyaret etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gönderilen çiçeği anne Özdemir’e İl Müdürü Aksoy teslim etti. Aldığı çiçek karşısında mutluluk yaşayan Mahmure Özdemir, hayatında ilk defa çiçek aldığını söyledi.

Yaşadığı mutluluğu anlatan Mahmure Özdemir, “Bakanıma ve müdürüme çok çok teşekkür ederim. Hayatımda hiç çiçek almamıştım. 65 yaşında ilk çiçeğimi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan aldım” dedi.

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bakan Selçuk'un çiçeğini iletti.

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ÇOCUKLAR HEM ÜNİVERSİTE OKUYOR HEM ANNELERİNİN YANINDA ÇALIŞIYOR

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Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ise “Bir anne 8 çocuğuyla beraber, dışarıda gördüğümüz lüks çantaları üretiyor. Bu bizim dikkatimizi çekti ve geldik. Bir anne 8 çocuğunu hem okuturken hem de böyle işletme açıp çocuklarının başında duruyor. Ayrıca bu annemiz, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla burada ürettikleri 200 çantayı ihtiyaç sahibi çocuğa dağıtmış. Devlet olarak hem ailemizin yanında olduğumuzu hem de Bakan Hanım’ın selamını ailemize ilettik. Çocukları üniversite okuyor ve annelerinin elemanı olarak yanında çalışıyor” diye konuştu.

İLK DEFA ÇİÇEK ALDI

Anneye, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un selamını ileten Aksoy, “Bakanımız adına sunmuş olduğumuz çiçek karşısında annemiz ‘ilk defa ömrümde çiçek alıyorum’ dedi. Bakanımız yürekli bir anne. Yürekli bir anneye çiçek göndermiş oldu. Bu anlamda ilk olması açısından bizde gurur duyduk” şeklinde konuştu.

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