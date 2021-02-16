Hayat 7 yaşındaki Kumsaldan matematikte büyük başarı 2 bin öğrenci arasından birinci oldu
AKTÜEL

7 yaşındaki Kumsal'dan 'matematikte' büyük başarı: 2 bin öğrenci arasından birinci oldu

7 yaşındaki Kumsal'dan 'matematikte' büyük başarı: 2 bin öğrenci arasından birinci oldu

İzmir'de 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Kumsal Cemre Badem, 2 bin 283 öğrencinin katıldığı Caribou Contests Matematik Yarışması'nda birinci oldu.

Haber Merkezi DHA
Kumsal Cemre Badem
Kumsal Cemre Badem

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli Caribou Contests Matematik Yarışması'na katılan Kumsal Cemre Badem, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı. Badem, online düzenlenen yarışmada, 2 bin 283 öğrenci arasında dünya birincisi oldu. Başarısıyla Türkiye'de 2'nci sınıf düzeyindeki 275 çocuk arasında birinciliği göğüsleyen Badem, 9 sorunun 9'unu da doğru yanıtladı.

3 yaşından itibaren babasının desteğiyle test çözdüğünü anlatan Badem, "Sınav ortamına alışkındım. Bu sonucu bekliyordum. Kazandığımı duyunca annemin, babamın ve dedemin gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. Bazı sorular şaşırtmacalı, bazı sorular kolay, bazıları ise zordu. Bir soruda takıldım. Altıgenin köşegen sayısını bulma sorusu üzerine biraz uğraştı ama doğru yanıtı buldum" dedi.

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BEYİN CERRAHI OLMAK İSTİYOR

En çok Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini sevdiğini söyleyen Badem, beyin cerrahı olmak istiyor. Birinciliğin kendisi için önemli olmadığını ifade eden Badem, yarışmaya kendisini denemek için girdiğini belirterek, "Haftanın bazı günleri dışarı çıkıp oynuyorum. Ama sık sık kitap okuyor, test çözüyorum. Evde test çözerken de sınav ortamındaymış gibi geliyor. Çok az parka gidiyorum. Böyle mutluyum. Ben fazlaca çalışıp idealimi gerçekleştirmek istiyorum. Atatürk'ün izinde yürüyen bir genç olarak ülkeme ve insanlığa faydamın dokunacağı işler yapmak istiyorum. Örnek aldığım kişiler var. Hepsi de benim için gerçekten değerli; Özlem Türeci, Uğur Şahin, Aziz Sancar ve ismini sayamadığım milyonlarca bilim insanı" diye konuştu.

Kumsal Cemre Badem annesi ve babası ile.

'ALGISI HEP KUVVETLİYDİ'

Baba Ferdi Badem de Caribou Contests sınavının yılda 6 kez yapıldığını belirterek, kızının okuldaki ön değerlendirmenin ardından başvuru yaptığını anlattı. Sınav süresinin 50 dakika olduğunu, soruların İngilizce olarak yanıtlandığını kaydeden baba Badem, "Şaşırtmacalı sorular vardı. Akıl yürütme, yorumlama ve birebir çözmesi gereken sorular vardı. Doğduğundan beri çok hareketli ve bize fazla zorluk çıkarmayan bir çocuktu. Kendini fark etmeye başladığından itibaren akıl yürütme ve yorumlamaya yönelik oyuncaklar alıyordum. İki- üç yaşından beri onun yaş grubuna uygun testler ve sorular çıkarıyordum. Verdiği yanıtları gördükçe üstüne hep bir şeyler koyduk. Daha üç yaşına girmeden İstiklal Marşı'nın 6 dizesini ezbere, iki üç kere okuduktan sonra söylediğini fark ettik. Algısı hep kuvvetliydi. Anaokulu öğretmenleri de yönlendirdi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz onun için. Beyin cerrahı olmak istiyor. Gittiği yere kadar elimizden gelen tüm imkanları harcıyoruz. Anne baba olarak onun başarısı için desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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