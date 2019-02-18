Hayat 70 yaşındaki adam Hayatım boyunca televizyonum olmadı
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70 yaşındaki adam: Hayatım boyunca televizyonum olmadı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde banyosu, mutfağı olmayan 2 odalı harabe bir evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ali Özön, komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Ali Özön
Ali Özön

Şanlıurfa'da, harabe durumundaki bir evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ali Özön, komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Banyosu ve mutfağı bulunmayan Birecik ilçesinin Sahra Mahallesi'ndeki 2 odalı evde yaşamını sürdüren Ali Özön, hayatını zor şartlar altında sürdürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır yalnız yaşadığını anlatan Özön, evinde buzdolabı, televizyon dahil hiçbir elektronik eşya bulunmadığını söyledi. Özön, muhtaç olmanın kendisini çok üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Hayatım boyunca garibanlıkla mücadele ettim. Hiçbir zaman karnımı doyurabilecek bir gelire ulaşamadım. İnşaatlarda, tarlalarda çalıştım ama emekli de olamadım. Kimseye sıkıntı çektirmemek için de evlenmedim. Kimsem yok. Şu anda yaşlılık maaşı alıyorum. Kaymakamlığımız da kömür yardımı yapıyor. Komuşlarım sağ olsun çamaşırımı yıkıyor, yemek getiriyor. Evde banyo olmadığından ayda bir kere hamama gidiyorum."

Evinde elektronik eşya bulunmuyor.

"Ömrümün geri kalanını güzel geçirmek istiyorum"

Bazen evden günlerce dışarı çıkmadığını ifade eden Özön, psikolojik rahatsızlıkları olduğunu aktardı.

Özön, büyük sıkıntı çektiğini ifade ederek, "Bazen sağlığım el verirse kahvehaneye gidip televizyon seyrediyorum. Hayatım boyunca hiç televizyonum olmadı. Ömrümün geri kalanını evimde güzel yaşayarak geçirmek istiyorum" dedi.

Komşulardan Mehmet Şahin de ellerinden geldiğince Öz'e destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Komşular olarak Özön'ün ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini belirten Şahin, "Evin her tarafı akıyor. Banyosu, mutfağı yok, oturulamaz durumda. Sağlıksız bir yaşam sürüyor. Yetkililerden ve hayırseverlerden Ali amca için yardım istiyoruz." diye konuştu.

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