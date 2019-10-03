Hayat 700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak
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Karaman haberleri: 700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak

700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak

Karaman'da, ceviz ağaçlarının değerlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmada fark edilen ve 700 yıllık olduğu belirlenen 7 metre çapındaki ceviz ağacı, Ermenek Belediyesi tarafından koruma altına alınacak.

Haber Merkezi DHA
Ermenek Belediyesi ceviz ağacını koruyacak.
Ermenek Belediyesi ceviz ağacını koruyacak.

Ermenek'te, bölgedeki ceviz ağaçlarının değerlendirilmesi için düzenlenen çalıştaya katılan heyet, kentteki ceviz ağaçlarına incelemede bulundu.

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu'nun eşliğinde yapılan incelemede, Osman Mazlum'un bahçesinde bulunan 7 metre çapındaki ağaç dikkat çekti. Heyet tarafından 700 yıllık olduğu belirlenen ağacın, Ermenek Belediyesi tarafından koruma altına alınmasına karar verildi.

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Heyette bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, yurdun dört bir köşesinde ceviz ağaçlarına rastladıklarını belirterek Anadolu'nun bir ceviz bahçesi olduğunu belirtti.

Çalıştaya katılan heyet, kentteki ceviz ağaçlarına incelemede bulundu.

15 milyon yıl öncesinde ceviz ağaçlarının olduğu belirlendi

Ermenek'teki ceviz ağacının da yaklaşık 700 yıllık olduğunu ifade eden Karadeniz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ''Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde de 600-700 yıllık ceviz ağacı var. Valilik o ağaçları koruma altına aldı. Gelecek nesillere buralarda ceviz ağacı ormanlarının olduğunu söylemek adına bunlar çok önemli. Çünkü yapılan kazı çalışmalarında Kuzey Anadolu'nun tamamında 15 milyon yıl öncesinde ceviz ağaçlarının olduğunu belirlendi.
  • Tabii doğal afetler, yangınlar ve savaş, bu değerli varlıkları zamanla yok etti. Ama ayakta kalan böyle güzel örnekler var. Bu ceviz ağacı en az 700 yaşında. Bunu gelecek nesillere aktarmak için koruma altına almamız gerekiyor. Ermenek Belediyemiz de bunu koruma altına alacağını belirtti."
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