700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak

Ermenek'te, bölgedeki ceviz ağaçlarının değerlendirilmesi için düzenlenen çalıştaya katılan heyet, kentteki ceviz ağaçlarına incelemede bulundu.

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu'nun eşliğinde yapılan incelemede, Osman Mazlum'un bahçesinde bulunan 7 metre çapındaki ağaç dikkat çekti. Heyet tarafından 700 yıllık olduğu belirlenen ağacın, Ermenek Belediyesi tarafından koruma altına alınmasına karar verildi.

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Heyette bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, yurdun dört bir köşesinde ceviz ağaçlarına rastladıklarını belirterek Anadolu'nun bir ceviz bahçesi olduğunu belirtti.

Çalıştaya katılan heyet, kentteki ceviz ağaçlarına incelemede bulundu.

15 milyon yıl öncesinde ceviz ağaçlarının olduğu belirlendi

Ermenek'teki ceviz ağacının da yaklaşık 700 yıllık olduğunu ifade eden Karadeniz, şu şekilde açıklamada bulundu: