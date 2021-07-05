Hayat 73 yaşındaki kadının evine iguana girdi Uykudan uyanınca şoke olup çığlık attı
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73 yaşındaki kadının evine iguana girdi: Uykudan uyanınca şoke olup çığlık attı

Bodrum'da 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Korkup ağaca çıkan hayvan uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak koruma altına alındı. Ayaz ise olayın ardından şaşkınlığını, "Daha önce hiç böyle bir hayvan görmedim" sözleriyle anlattı.

Haber Merkezi İHA
​73 yaşındaki kadının evine iguana girdi: Uykudan uyanınca şoke olup çığlık attı
Evden kaçıp ağaca çıkan iguana ekipler tarafından yakalandı

Evdeki kanepe üzerinde uyuyan 73 yaşındaki Saadet Ayaz, Bodrum'daki evinde uyandığında karşısında iguana ile karşılaştı. Ayaz'ın bağırması üzerine korkan iguana, kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı. Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, uzun süre ağacın dalında bekledi. Çevredekiler birkaç deneme yapsa da hayvan aşağıya inmedi. Olayı duyan bölge sakinleri de ağacın altında toplandı. Mahalleli cep telefonları ile ilk defa gördükleri hayvanı görüntülemeye çalıştı.

İhbar üzerine Milas Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi görevlileri bölgeye geldi. Görevliler, sırık, kepçe ve ağlarla dut ağacındaki hayvanı kurtarmaya çalıştı.

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İguana korkuyla önce zeytin ağacına ardından yan taraftaki çam ağacına geçti. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi görevlisi, çam ağacına çıktı. Görevliler ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı çam ağacının dalından alıp kafese koydu.

Vatandaşlar kafes içerisine alınan iguanayı yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı. İguana, Milas Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Aydın’ın Nazilli ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanın bölgedeki bir evden kaçtığı düşünülüyor.

Olay anını anlatan Ayaz, “Şurada yatıyordum, görünce hemen kardeşime bağırdım. Komşumuz Zeynep’e de haber verdim. Sürünerek buradan gitti, ağaca çıktı. Daha önce böyle bir hayvan görmedim. İlk defa görüyorum” diye konuştu.

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