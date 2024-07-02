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Hayat

8 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

09:05 - 2/07/2024 Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


Sıcaklıkların batı bölgelerinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.


8 il için sarı kodlu uyarı

Yağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

#Hava Durumu
#Sağanak
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