80 yaşında Müslüman olan adamın vasiyeti duygulandırdı

80 yaşındaki Roland Leonard, Belçika'da emekli olduktan sonra çocukları ve boşandığı eşini geride bırakarak, 15 yıl önce İzmir'in Selçuk ilçesine yerleşti. Selçuk’ta Belçika da getirdiği köpeğiyle yaşamaya başlayan 80 yaşındaki Roland, Selçuk halkı tarafından da çok sevildi.

Müftülüğe başvurup Müslüman oldu

Roland Leonard, iki ay önce Selçuk'taki dostlarına Müslüman olmak istediğini söyleyerek, Selçuk İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müslüman olma talebini değerlendiren Selçuk Müftülüğü, Ronald'ın evine gitti. Burada Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan Roland, Hasan ismini aldı.

Hasan Leonard, yakalandığı hastalıktan dolayı uzun süre Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi görürken daha sonra evinde sağlık hizmeti alırken hayatını kaybetti.

Son vasiyet: Beni İslami kurallara göre gömün

80 yaşındaki adamın ölmeden önce bir de son vasiyeti vardı. Hasan adını alan yaşlı adam, ölmeden önce yakın çevresine, "Beni İslami kurallara göre gömün" dedi. Hasan Leonard'ın o vasiyeti yerine getirilirken, Selçuk Tahsin Ağa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Selçuklular tarafından sevilen Hasan Leonard'ın töreni sırasında duygu dolu anlar yaşanırken cuma namazının ardından 80 yaşındaki yaşlı adam, Selçuk Acarlar Mezarlığı'na defnedildi.

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