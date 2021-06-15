800 Yıllık Falb geleneği: Papağan ve Tüccar

Türkçeye ilk kez VBKY tarafından kazandırılan eser 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” oldu. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevi’sinden uyarlanan hikâye, tüccar bir kadın ile pek çok kıymetli kuş arasında gözdesi olan papağanının ilişkisini konu alıyor. Fabl olarak yazılmış bu hikâye, okuyucuların üzerinde düşünmeleri ve tartışmaları için zengin bir içerik sunarken, göz alıcı çizimler küçükleri kendi görsel hikâyelerini oluşturmaya teşvik ediyor. Ödüllü İranlı çizer ve yazar Marjan Vafaeian, geçmişten günümüze taşınan bu nadide hikâyeyi modern bir dokunuşla resmediyor. 6 yaş ve üzerindeki çocukların okuyabilecekleri kitabın Türkçeye çevirisi Dr. Müge Akbulut’a ait.

Papağan ve Tüccar

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Marjan Vafaeian, Mevlânâ

Çev. Müge Akbulut

VBKY

Sayfa sayısı: 24