81 ile 81 bin tohum topu: Depremzede izcilerden tüm Türkiye'ye teşekkür hediyesi

Türkiye İzcilik Federasyonu, deprem bölgesinde yaşayan 10-15 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi’nde “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı” düzenledi. Kampa, 650’si deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden bini akşın izci ve izci liderleri katıldı.





Depremzede izciler, 13 Ağustos’a kadar devam edecek izcilik kampında oryantiring, okçuluk, atıcılık, doğa yürüyüşü, hazine avı, tırmanma gibi izcilik oyun ve eğitimleri alıyor, düzenlenen gezilerle İstanbul'un tarihî ve kültürel alanlarını görme ve inceleme fırsatını elde ediyor.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin (ÇEKUD) izcilik kampına özel geliştirdiği ve koordinasyonunu yürüttüğü “Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu” projesi kapsamında kamp alanında tohum topu üretim istasyonu ve atölyesi kuruldu.





Kuveyt Türk’ün destek verdiği proje kapsamında depremzede izciler, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem için yardım seferberliği başlatan halkımıza teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle tohum topları üretiyor.





İzcilik kampında kurutulacak olan tohum topları, her bir ilimize 1.000 adet olacak şeklinde ülkemizin tüm şehirlerine gönderilecek ve Eylül-Kasım ayları arasında doğayla buluşturulacak.

“Tohum toplarının tüm illere gönderilmesi büyük bir kadirşinaslık”

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan D. Subaşı, yaptığı açıklamada, “Hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerini yaşayan ve halen deprem bölgesinde ikamet etmekte olan 10-15 yaş aralığındaki çocuklarımıza manen destekte bulunmak amacıyla ‘Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’nı organize ettik. Sarıkamış - Allah-u Ekber Dağı ve Çanakkale Millî Bilinç ve Anma kamplarımıza verdiği desteği bu kampımız için de sürdüren Kuveyt Türk’e tüm izcilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Depremzede izcilerimiz okçuluk, yüzme, atıcılık, oryantiring, doğa yürüyüşü, hazine avı, tırmanma gibi izci oyun ve eğitimleri ile İstanbul'un tarihî ve kültürel alanlarını incelemelerinin yanı sıra ÇEKUD’un bu kampa özel projelendirdiği ve koordinasyonunu yürüttüğü istasyon ve atölyelerde tohum topları üretiyor. Depremzede izcilerimizin, 3 haftalık süre zarfından 81 bin tohum topu üreterek deprem sonrası gösterilen yardımseverliğe teşekkür mahiyetinde 81 ilimize gönderecek olmasını büyük bir kadirşinaslık olarak değerlendiriyoruz. Doğa ve çevreyle tam uyumlu şekilde faaliyetlerini yürüten Türkiye İzcilik Federasyonu olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan Tohum Topu Projesi’nin paydaşları arasında yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Beraberliğin ve dayanışmanın en samimi haliyle yaşadığımız kampımız tamamlandığında depremzede çocuklarımızın ellerinde şekillenen 81 bin tohum topunun ülkemizin dört bir yanında güzel yarınları yeşertecek olmasını heyecanla bekleyeceğiz. Bu sürdürülebilirlik, izcilik için de geçerli olacak ve bu kampa katılan çocuklarımız şehirlerine döndüklerinde izcilik faaliyetlerine katılarak hayat boyu izciliğin içinde yer alabilecekler. Kampımıza destek veren ve afet boyunca beraber çalıştığımız Türk Kızılay’a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Depremzede çocuklarımıza ve sürdürülebilirliğe destek oluyoruz”

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir ise “Çevresel sürdürülebilirliğe ve çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Kuveyt Türk Hatıra Ormanı, Kuveyt Türk Sağlam Kart Hatıra Ormanı ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla başlattığımız Antep Fıstığı Fidanı Dikimi gibi projelerimizi hayata geçirirken ÇEKUD ile birlikte hareket etmiştik. Diğer taraftan, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Çanakkale ve Sarıkamış’ta düzenlediği milli bilinç ve anma kamplarına son 6 yıldır hem destek vermekte hem de çalışanlarımızla katılım sağlamaktayız. Birlikte hareket ettiğimiz iki güzide kuruluşla anlamlı bir projede bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Türkiye İzcilik Federasyonu’nun depremzede çocuklarımıza yönelik düzenlediği ‘Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’nın yanı sıra ÇEKUD tarafından geliştirilen ve kampın önemli etaplarından biri olan ‘Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu’ projesine destek veriyoruz. Böylece hem depremzede çocuklarımızın yanında yer almanın hem de tohum toplarıyla ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Deprem sonrası halkımızın ortaya koyduğu yardımseverliğe teşekkürü, depremzede çocuklarımızın sürdürülebilir bir gelecek için tohum toplarıyla karşılık vermesini ayrıca çok kıymetli buluyoruz. Tohum topu hazırlayan izci çocuklarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Tohum toplarını sonbaharda doğayla buluşturacağız”

ÇEKÜD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik de ‘Tohumdan Fidana: 81 İlde 81 Bin Tohum Topu’ projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Atalarımızın binlerce yıldır tohum saklama ve ekim yapma yöntemi olarak kullandığı tohum topunun böylesine anlamlı bir projeye katkı sunması mutluluk verici. Başta küresel ısınma olmak üzere çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan tohum topu yöntemi, doğanın yeşillenmesinin yanı sıra sel ve erozyonun önlenmesine de yardımcı oluyor. Tohum toplarını depremzede çocuklarımızla birlikte yapıyor olmamız da ayrıca çok kıymetli. Projemizin paydaşlarından Kuveyt Türk’ün desteğiyle, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun da deneyim ve katkılarıyla tohum topu projemiz büyüyüp genişleyerek büyük bir sosyal faydaya dönüşmesi yarınlarımız adına umudumuzu artırmaktadır. Depremzede çocuklarımızın ellerinde şekillenen 81 bin tohum topunu, Eylül-Kasım tarihleri arasında doğa ve iklim şartlarını gözeterek doğayla buluşturacağız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Deprem bölgesindeki mezarlıklara selvi tohumu bırakılacak

Geleneksel bir tohum saklama ve fidanlaştırma tekniği olan tohum toplarına çam, selvi, akasya, defne, palmiye, akça ağaç, sedir gibi ağaç tohumları ile elma, armut, kiraz, vişne, erik gibi meyvelerin çekirdekleri yerleştiriliyor. Kil toprak ve samandan yapılan her bir tohum topuna, 3-4 çeşit tohum veya meyve çekirdeği ekleniyor.





Deprem bölgesine özel selvi ve çam tohumlarından yapılan toplar, depremde hayatını kaybeden 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın mezarlarının başına yerleştirilecek. Diğer illerde ise tohum topları uygun iklim ve coğrafi şartlar dikkate alınarak doğaya bırakılacak.





Depremzede izciler böylece, çevresel sürdürülebilirlik bilinci, doğa sevgisi, topluma fayda sağlama ve birlikte iş yapma deneyimi kazanmanın yanı sıra 81 ilimiz için 81 bin tohum topu hazırlayarak ülkemizdeki tüm yardımseverlere, deprem bölgesine gösterdikleri ilgiye anlamlı bir faaliyetle teşekkür ediyor. İzcilik kampı 13 Ağustos 2023 Pazar günü sona erecek.

Tohum Topu Nedir?

Atalarımızın binlerce yıldır tohum saklama ve ekim yapma yöntemi olarak kullandığı tohum topu, çevresel sürdürülebilirlik bakımından gündeme gelen ve giderek önemi daha iyi kavranan fidan yetiştirme yöntemidir. Tohum topu, iklim koşulları çimlenme için uygun olana kadar tohumları güvende tutar. Doğayla uyumlu, bakım gerektirmeyen etkili bir ağaçlandırma yöntemidir.





Doğaya Faydası

• Tohum topları, başta meyve çekirdekleri olmak üzere tohumlarla doğanın kendi kendini doğal sürecinde yenilemesine katkı sağlanması bakımından dünyamızı daha yaşanılır bir hale getirir.

• Özellikle meyve tohumlarının ağaca dönüşmesi ile birlikte yaban hayatının yaşamını devam ettirebilmesi için önemli bir besin kaynağı sağlanmış olur.

• Üretimi ve doğaya bırakılması oldukça kolay olan tohum topları, başta küresel ısınma olmak üzere çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar, sel ve erozyonun önlenmesine yardımcı olur.





İnsana Faydası

• Tohum toplarının yapım süreci sürdürülebilir üretim bilincini artırır.

• Atölye süreci insanın toprak ve doğa ile ilişkisini kuvvetlendirir.

• Toplarda kullanılan tohumlar piyasadan tedarik edilebileceği gibi evde-işte, lokantada vb. yenilen meyvelerin çekirdekleri de biriktirilerek değerlendirilebilir.

• Tükettiğimiz meyvelerin çekirdeğinin doğal dönüşümle fidan haline gelmesine aracılık etmek insanın doğal hayata bakışını ve yaklaşımını güzelleştirir.

• Tohum topu yapımını deneyimleyenler, hayatları boyunca uygulayabilecekleri doğal bir hobi de edinmiş olur.



