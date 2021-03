84 yaşındaki Hamide Nine belediye kurslarında Kur’an-ı Kerim öğrendi 84 yaşındaki Hamide Nine belediye kurslarında Kur’an-ı Kerim öğrendi Şahinbey Belediyesi Özgecan Kültür Merkezi’nde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide Bozgil, Kur’an-ı Kerim okumasını öğrendi. Hamine Nine, ''Uyumadan önce de mutlaka Kur’an-ı Kerim okur, öyle uyurum. Bu kursa da Kur’an-ı Kerim’i ilerletmek için geldim. Herkese Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerini ve bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Komşularımı da teşvik ediyorum'' dedi.

