Hayat 84 yaşındaki Hamide Nine belediye kurslarında Kuran-ı Kerim öğrendi
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84 yaşındaki Hamide Nine belediye kurslarında Kur’an-ı Kerim öğrendi

84 yaşındaki Hamide Nine belediye kurslarında Kur’an-ı Kerim öğrendi

Şahinbey Belediyesi Özgecan Kültür Merkezi’nde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide Bozgil, Kur’an-ı Kerim okumasını öğrendi. Hamine Nine, ''Uyumadan önce de mutlaka Kur’an-ı Kerim okur, öyle uyurum. Bu kursa da Kur’an-ı Kerim’i ilerletmek için geldim. Herkese Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerini ve bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Komşularımı da teşvik ediyorum'' dedi.

Haber Merkezi İHA
84 yaşındaki Hamide Bozgil
84 yaşındaki Hamide Bozgil

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Özgecan Kültür Merkezi’nde kadınlar için açılan Kur’an kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide nine, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını ifade ederek, Başkan Mehmet Tahmaoğlu’na sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Elinde Kur’an-ı Kerim’i ile her gün büyük bir hevesle Özgecan Kültür Merkezi’nde ki Kur’an kursunun yolunu tutan 84 yaşındaki Hamide Nine şöyle konuştu:

  • “Günlük, düzenli olarak Kur’an-ı Kerim okurum ve özellikle Yasin suresini daha çok okurum. Kur’an-ı Kerim’i hiç aklımdan çıkartmam. Uyumadan önce de mutlaka Kur’an-ı Kerim okur, öyle uyurum. Bu kursa da Kur’an-ı Kerim’i ilerletmek için geldim. Herkese Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerini ve bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Komşularımı da teşvik ediyorum. Komşularımızdan da kursa gelen var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere çok güzel imkanlar sunuyor. Kadınlar buraya gelerek birçok farklı kurstan faydalanıyor. Allah kendisinden razı olsun”

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