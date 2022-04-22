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Hayat 84 yıldır aynı şirkette çalışan Brezilyalı adam Rekorlar Kitabına girdi
AKTÜEL

84 yıldır aynı şirkette çalışan Brezilyalı adam Rekorlar Kitabı'na girdi

Brezilya'da 100 yaşındaki bir adam, aynı şirkette en uzun süre çalışan insan unvanına erişerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza atan Walter Orthmann, gençlere tavsiyelerde de bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
84 yıldır aynı şirkette çalışan Brezilyalı adam Rekorlar Kitabına girdi
Walter Orthmann.

Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan 100 yaşındaki Walter Orthmann, aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza attı.

  • Konuya ilişkin yorumda bulunan Orthmann, "Sevdiğiniz şeyi yapın ve abur cuburdan uzak durun" dedi.

"Çalışmayı sevmelisiniz. Bu istek ve mücadele ruhuyla işe başladım" diyen Orthman, "Sırf çalıştığını söylemek için herhangi bir iş yapılmaz. Buna katlanamazsınız" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habered göre Orthmann, işe şimdilerde RenauxView olarak bilinen ve kumaş üreten bir şirketin fabrikasında başladı. Kısa süre sonra yönetime geçti ve sonunda satış müdürü oldu.

Uzun yaşamanın sırrını paylaşan Othman, şöyle devam etti: "Tuz ve şekerden gerçekten kaçınıyorum. Bağırsaklarına zarar veren şeylerden, kola ve diğer gazlı içeceklerden kaçınıyorum. Sadece iyi gelen şeyleri tüketiyorum. Bu gerçekten vücudunuzun sonsuza dek güçlü kalmasına yardımcı olur."
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