84 yıldır aynı şirkette çalışan Brezilyalı adam Rekorlar Kitabı'na girdi

Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan 100 yaşındaki Walter Orthmann, aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza attı.

Konuya ilişkin yorumda bulunan Orthmann, "Sevdiğiniz şeyi yapın ve abur cuburdan uzak durun" dedi.

"Çalışmayı sevmelisiniz. Bu istek ve mücadele ruhuyla işe başladım" diyen Orthman, "Sırf çalıştığını söylemek için herhangi bir iş yapılmaz. Buna katlanamazsınız" ifadelerini kullandı.

Imagina completar 100 anos e ser ativo ao ponto de se exercitar todos os dias e dirigir até a empresa que trabalha de segunda a sexta há exatos 84 anos? Essa é a história de Walter Orthmann, o funcionário mais antigo do mundo. Segue o 🧶 pic.twitter.com/f1Wskcm6TN REKLAM April 19, 2022

Sputnik Türkçe'de yer alan habered göre Orthmann, işe şimdilerde RenauxView olarak bilinen ve kumaş üreten bir şirketin fabrikasında başladı. Kısa süre sonra yönetime geçti ve sonunda satış müdürü oldu.

Uzun yaşamanın sırrını paylaşan Othman, şöyle devam etti: "Tuz ve şekerden gerçekten kaçınıyorum. Bağırsaklarına zarar veren şeylerden, kola ve diğer gazlı içeceklerden kaçınıyorum. Sadece iyi gelen şeyleri tüketiyorum. Bu gerçekten vücudunuzun sonsuza dek güçlü kalmasına yardımcı olur."