Hayat 85lik ninenin uzun havası damga vurdu 20 dakika ayakta alkışlandı
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85'lik ninenin uzun havası damga vurdu: 20 dakika ayakta alkışlandı

Şanlıurfa'da UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet'in onuruna verilen konserde sahneye davet ettiği 85 yaşındaki Hatice Boy'un okuduğu hoyrat (Uzun hava) 20 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

AA
2016 yılında UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştü.
2016 yılında UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştü.

Aşık Sefai, ses sanatçısı olarak 18 yıl görev yaptığı Şanlıurfa Türk Halk Müziği Korosu'na Şair Nabi Kültür Merkezi'nde onuruna verilen konserle veda etti. Gecede birçok hoyrat okuyan Aşık Sefai, program sonunda konseri dinleyen köylüsü 85 yaşındaki Hatice Boy'u sahneye davet etti.

Kışlalar Doldu Bugün'ü okudu

Salon görevlilerinin yardımıyla güçlükle oturduğu yerden yöresel kıyafetiyle sahneye çıkarılan Boy, yaşlılıktan titreyen eline aldığı mikrofonla "Kışlalar Doldu Bugün" adlı hoyratı okudu. Dinleyicileri kendisine hayran bırakan Boy, 20 dakika ayakta alkışlandı. Boy da gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti.

Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü almıştı

40 yıldır aşıklık geleneğini devam ettiren Aşık Sefai, 30 semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek Türk Halk Müziği repertuvarına kazandırması dolayısıyla 2016 yılında UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştü.

85'lik ninenin uzun havası damga vurdu: 20 dakika ayakta alkışlandı
OYNAT
85'lik ninenin uzun havası damga vurdu: 20 dakika ayakta alkışlandı
Şanlıurfa'da UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen 'Aşık Sefai' mahlaslı Mehmet Acet'in onuruna verilen konserde sahneye davet ettiği 85 yaşındaki Hatice Boy'un okuduğu hoyrat (Uzun hava) 20 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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