9 bin hekime beslenme eğitimi

Türkiye’de beslenme bilinci çalışmalarıyla öne çıkan Sabri Ülker Vakfı, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) iş birliğiyle önemli bir projeye imza attı. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen projeyle 9 bin aile hekimine beslenme eğitimi verildi. Projenin detaylarını anlatan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “Toplum sağlığı açısından önem taşıyan çevresel unsurların başında beslenme geliyor. Diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi yaygın kronik hastalığın tedavisinde doğru beslenme kilit rol oynuyor. Bu hedefle, Sabri Ülker Vakfı desteği ve AHEF iş birliğiyle hayata geçirilen Aile Hekimlerine Yönelik Beslenme ve Beslenme İletişimi programıyla Türkiye genelinde 9 bine yakın aile hekimine kilo kontrolü yaklaşımları, besin takviyelerinin hastalıklarla etkileşimleri, vitamin takviyeleri gibi alanlarda ücretsiz eğitim verdik” dedi.

İÇ HASTALIKLARI UZMANLARINA DA EĞİTİM

Aile hekimleriyle başlayan projenin yeni bir aşamaya evrildiğini ifade eden Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar ise, yeni aşamada iç hastalıkları uzmanlarına ulaşıp onlara da

bu alanda destekleyici eğitim vereceklerini açıkladı.

Türkiye’den FENS’e katılan tek kurum

Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu’nun (FENS) Belgrad’da gerçekleştirdiği 14’üncü Avrupa Beslenme Konferansı’na ülkemizden katılan tek kurum olan Sabri Ülker Vakfı, yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Vakfın Yayın Danışmanı Prof. Dr. Ali Atıf Bir, “Gıda ve beslenmede yanlış bilginin her zamankinden daha yaygın olduğunu belirterek, sosyal medyanın olumsuz etkilerine işaret etti.







