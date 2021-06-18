Hayat 9 koyunu telef etti Kaçarken plakayı bıraktı
AKTÜEL

9 koyunu telef etti: Kaçarken plakayı bıraktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde aralarına daldığı sürüden 9 koyunu telef eden sürücü, kaçarken plakasını düşürüp ortadan kayboldu.

Haber Merkezi İHA
9 koyunu telef etti: Kaçarken plakayı bıraktı
Telef olan koyunlar

Denizli Merkezefendi'de aralarında gebe koyunlarda bulunan sürüyü evine getiren çoban yolun karşısına geçmek üzereyken Saruhan Mahallesi istikametine doğru seyir halindeki ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç sürüye daldı. Aralarında gebe koyunlarında bulunduğu 9 koyunu telef eden araç daha sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası neye uğradığını şaşıran çoban gözü yaşlı bir şekilde olay yerinde kalakaldı. Meydana gelen üzücü olaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bazı vatandaşlar, kaçan aracı takip bile etmeye çalıştı. Bu esnada kaçan aracın plakasının ve tamponunun düştüğü fark edildi. Düşen plakayı alan vatandaşlar çobanın yanına gelerek plakayı teslim etti. Durum emniyet güçlerine bildirildi.

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VATANDAŞ TELEF OLAN KOYUNLARI TOPLADI
Bu arada vatandaşlar yola savrulan koyunları başka kazalara sebep olmaması için yol kenarına çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen emniyet güçleri çobanın ifadesini aldı ve düşen plakayı alarak araç ve sahibini bulmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası telef olan 9 koyun traktör yardımı ile toplandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
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Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
Ankara'nın Bala ilçesinde sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sele kapılan 64 koyun telef oldu. Bazı tarım alanları hasar gördü.

Sürü sahibi Yılmaz, sele yakalanan hayvanlardan bazılarını telef olmadan kurtarmaya çalıştı.

Sel sonrası olay yerine gelen AFAD ve Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ahmet Yılmaz'a ait telef olan hayvanların da tutanak altına alındığı belirtildi.


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