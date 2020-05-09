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Hayat 90 gündür arabada yaşıyorlardı Engelli kadın ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu
AKTÜEL

90 gündür arabada yaşıyorlardı: Engelli kadın ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu

İstanbul'da Küçükçekmece’deki evlerinden çıkartıldıkları için Maltepe Sahil’de bulunan karavan parkındaki arabalarında 90 gündür yaşan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan’a yardım eli uzandı. Karavan parkındaki araçlarında zor şartlarda yaşayan aileye devlet kurumları ile yardımseverler sahip çıktı. Anne ile oğluna ev tutulup içine eşya yerleştirildi. Yemek yardımı da yapılan aile Ramazan ayında iftarlarını sıcak yuvalarında açtı.

Haber Merkezi İHA
Sıcak bir yuvaya kavuşan anne-oğul yardım eden herkese teşekkür etti.
Sıcak bir yuvaya kavuşan anne-oğul yardım eden herkese teşekkür etti.

Maltepe Sahili'nde 90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadında devlet kurumları ve yardımseverler sahip çıktı. Küçükçekmece’deki evlerinden çıkartıldıkları için zor durumda kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan sıcak bir yuvaya kavuştu.

Engelli kadın ve oğlu 50 gündür sokakta arabada yaşıyor: Cumhurbaşkanımızın haberi olsa bizi böyle ortalıkta koyar mı?
FOTOĞRAF 8
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Maltepe’de yaşlı ve engelli annesi ile oğlu, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobil içerisinde kalıyor. Koronavirüs salgınında bu yana kendilerine ait olan araçta kalan anne ve oğul kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında hayatı arabaya sığdıran yaşlı anne ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek yardım istedi.
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İstanbul Maltepe’de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 50 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan ve zor günler geçiren aile yetkilerden sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor.
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Annenin yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesi bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı.“ diye konuştu.
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Hayatı ev yerine arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan “Arabada kalmamızın sebebi şu geçen depremde kirada kaldığımız ev çatladı. Oturulamaz raporu verildi kaldığımız eve ondan dolayı uygun kiralık bir ev bulamadık sen bekarsın dediler. Annen engelli dediler evimizi batırır dediler ve kimse ev vermedi. Annem yüzde 86 engelli, engelli olmasından dolayı hoş bakmadılar elimizde biriktirdiğimiz bir para vardı. Bu aracında motoru bitik elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Arabayı satsak perişan olacağız nerede kalacağız. Gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem arkada yatıyor. Annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Annem yürüyemiyor bakıma muhtaç bakımını ben üstlendim. Koronavirüsten dolayı kimseyi yaklaştırmıyorum. Genelde hayatımız 50 gündür araçta geçiyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Havalar soğuk oluyor, sıcak oluyor araçta çok zor yapacak gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum” diye konuştu
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Engelli kadın ve oğlu 50 gündür sokakta arabada yaşıyor: Cumhurbaşkanımızın haberi olsa bizi böyle ortalıkta koyar mı?
İstanbul Maltepe 'de evi olmayan engelli kadın ve oğlu 50 gündür arabada yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Karakaya “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ diye konuştu.

"Allah herkesten razı olsun"

Yardım edenlere teşekkür eden Ümit Aslan, “Allah razı olsun bizi arabadan aldılar ev tuttular getirdiler sağ olsunlar. Çok güzel yaptılar sıcak yuvamız var kombimiz yanıyor. Şu anda ortam sıcak Allah razı olsun kendilerine minnettarız. Bize böyle bir imkan sağladıkları için" dedi.

  • 3 gündür yeni evlerinde yaşadıklarını belirten Aslan, "Çok şükür yemeğimiz var, yapabiliyoruz çayımızı demledik. Niyetinizi açtık. İmkanımız doğrultusunda kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliyoruz. Tabii dışarıdan da yemek geliyor sağ olsunlar” dedi.


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