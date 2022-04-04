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Hayat 90 yaşında işe girdi 100 yaşında emekli oldu
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90 yaşında işe girdi 100 yaşında emekli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Park Servisi'nin (NPS) en yaşlı korucusu Betty Reid Soskin, 90 yaşında girdiği işinden 100 yaşında emekli oldu.

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Haber Merkezi Diğer
90 yaşında işe girdi 100 yaşında emekli oldu
Betty Reid Soskin.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan bir ulusal parkta çalışan 100 yaşındaki park koruyucusunun 90 yaşında girdiği işinden emekli olduğu açıklandı.

Amerikan sivillerinin II. Dünya Savaşı cephesindeki çalışmalarını ve deneyimlerini vurgulamayı amaçlayan parkta, 2011 yılında çalışmaya başlayan Soskin’in, parktan ayrıldığı duyuruldu.

Bir park korucusu olarak Soskin, ziyaretçilerle halka açık programlar yürütürken II. Dünya Savaşı ile ilgili kendi kişisel deneyimlerini paylaşıyordu.

Savaş sırasında Afrikalı Amerikalıların ve diğer insanların anlatılmamış hikayelerini vurgulamak için çalışan 100 yaşındaki park koruyucusu, "Kendi hayatımın bu dramatik yörüngesinin, benim kuşağımdan diğerleriyle birleştiği yerde, geride bıraktığımız ayak izleriyle geleceği etkileyeceği yeri işaretlemeye yardım etmenin bir parçası olmak inanılmazdı" dedi.

Soskin, "Bu tarihin paylaşılmasında birincil kaynak olmak ve yeni bir milli parka şekil vermek heyecan verici ve tatmin edici oldu" derken, "Son yıllarıma anlam kattığını kanıtladı" diye konuştu.

Ulusal Park Servisi (NPS), Soskin'in başarılarını överken, “Betty'nin hayat boyu hikayesini paylaşmaya olan bağlılığına minnettarız ve ona emeklilikte en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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