Hayat AAnın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçlandı Millilerden asker selamı birincilik elde etti
AKTÜEL

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı: Millilerden asker selamı birincilik elde etti

AA'nın açıklanan "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlarına göre, haber kategorisinde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda "Beyaz yürüyüş", sporda ise "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

Haber Merkezi AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımımız karşılaştı. Milli futbolcular Kaan Ayhan`ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımımız karşılaştı. Milli futbolcular Kaan Ayhan`ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde 51 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 279 bin 701 kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

"Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğraf, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçiğin, çocukları çikolata ve şekerle sevindirdiği anları aktarıyor.

Beyaz yürüyüş

"Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafta, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'ın büyük bölümünün beyaza bürünmesi ve iki öğrencinin karlar içindeki yürüyüşü objektife yansıyor.

Millilerden asker selamı

"Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafta ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı oyuncularının, Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası asker selamı vermesi yer alıyor.

Oylama sonuçlarına "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.

Esed rejimi okulu vurdu

Esed rejimi okulu vurdu

Misket bombalı saldırıda 4'ü çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.
Barajlar alarm veriyor

Barajlar alarm veriyor

​İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu.
Filtre takmayan santraller mühürlendi

Filtre takmayan santraller mühürlendi

Erdoğan'ın veto etmesinin ardından verilen süre doldu.
Soğuktan ölsem de gitmiyorum

Soğuktan ölsem de gitmiyorum

Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde.
Minimum yüzde 50-51 ile başlıyoruz

Minimum yüzde 50-51 ile başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'dan yerli otomobil açıklaması.
Teröristler bombalı araçla saldırdı

Teröristler bombalı araçla saldırdı

​Tel Abyad'daki saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı.
Çılgın bir şey denedik!

Çılgın bir şey denedik!

​Türkiye'nin otomobili 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşla buluşacak.
Asker selamı <br>birinci oldu

Asker selamı
birinci oldu

​AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı.
Çaresiz bekleyiş

Çaresiz bekleyiş

​İdlib'de su ve çamur altında kalan kamp, yardım bekliyor.
Yolcular<br>mahsur kaldı

Yolcular
mahsur kaldı

​Büyükada açıklarında vapur arızalandı, o anlar görüntülendi.
Akar'dan<br>sürpriz ziyaret

Akar'dan
sürpriz ziyaret

Kara, deniz ve hava birliklerini ziyarete ettiler.
2020'de<br>devreye alacağız

2020'de
devreye alacağız

​Bakan Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaretinde duyurdu.
44 ile yağış uyarısı

44 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. ​
Bağdat travması

Bağdat travması

​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi.
10 yılda neler yaptık

10 yılda neler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk mesajı.
Plastik poşetten<br>ibaret değil!

Plastik poşetten
ibaret değil!

9 milyon tonluk plastik üretiminin sadece 300 bin tonu poşet.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.