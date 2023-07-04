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ABD basını Karadeniz'in incisi Rize'yi mercek altına aldı: Türkiye'nin gizli harikalar diyarı

ABD merkezli medya kuruluşu CNN International, Çamlıhemşin ilçesinin çevresindeki yüksek kesimlerde sürdürülen yaşamı ve doğayı yazdı. Rize'de deneyimlenmesi gerekenlerle ilgili bir de liste paylaşıldı.

15:17 . 4/07/2023 Salı
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Çamlıhemşin

Çamlıhemşin

Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki illerinden biri olan Rize, yeşille kaplı örtüsü ve doğa manzaralarıyla hem gezginlere hem de fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz fırsatlar sunuyor. Doğu Karadeniz'in gözde turizm destinasyonlarından biri olan şehir, ABD merkezli CNN International'a konu oldu.

Rize yorumu: Halen tam olarak bilinmiyor

Çeşitli fotoğraflara yer verilen "Türkiye'nin gizli dağ harikalar diyarı" başlıklı haberde, "Rize, birçok uluslararası gezgin tarafından hâlâ önemli ölçüde bilinmiyor." denildi. Şehrin sınırları içinde yer alan Türkiye'nin en bakir dağlık arazilerinin, doğa tutkunlarını büyülemeye devam ettiği vurgulandı.

Sıcaktan kaçış noktası

Bölgenin yüksek dağ sırtlarıyla çevrili vadilerinde ve yaylalarında büyük ölçüde yerleşim yeri bulunmadığı ve yağış oranlarının yüksek olduğu Rize'nin yaylarının sıcaktan kaçış noktası olduğu hatırlatıldı.

En çekici bölge Çamlıhemşin

"Çamlıhemşin, Rize'nin en çekici bölgesidir." ifadesi kullanılan haberin devamında şunlar aktarıldı: Çamlıhemşin ilçesini çevreleyen kırsal bir mahalle burası. Doğanın çoğunlukla bakir kaldığı bir yer. Karadeniz kıyısından Çamlıhemşin'e giden yol, Fırtına Deresi boyunca yemyeşil dağlık bir vadiden geçiyor. Meralar, vadiler ve yüksek rakımlı dağ köylerinden oluşan bu yerde zaman durmuş gibi görünüyor. Ormancılık, arıcılık ve hayvancılık halen başlıca geçim kaynakları.

Rize'de mutlaka yapılması gerekenler

Yaylada birkaç gün kalarak yemyeşil çayırlar ve ormanlar arasında yürüyüş yapmanın, kır çiçeklerini keşfetmenin ve tertemiz havayı solumanın, Rize deneyiminin en kıymetli parçaları olduğunun altı çizildi. Pokut Yaylası'nda kalan Şişman ailesinin konakladığı yerdeki beslenme alışkanlıklarına değinilen haberde şöyle denildi: Ailenin ev yapımı yemekleri, serbest gezinen ineklerinden elde edilen süt ve doğanın nimetleri etrafında dönüyor. Taze kaymak, peynir, tereyağı, bal ve reçeller, kendi tavuklarından yumurtalar, ev yapımı ekmekler ve bahçeden ürünler bulabilirsiniz.

#Rize
#Çamlıhemşin
#CNN International
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