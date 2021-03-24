Hayat ABDde günlerdir kayıp kadın kanalizasyon çukurundan çıktı
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ABD’de günlerdir kayıp kadın kanalizasyon çukurundan çıktı

ABD’de günlerdir kayıp kadın kanalizasyon çukurundan çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı. Yetkililer, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
ABD’de günlerdir kayıp kadın kanalizasyon çukurundan çıktı
Kayıp kadın kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı.

Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.

KAÇ GÜNDÜR ÇUKURDA OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı. Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.

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