ABD’de mahkeme, doğum yoluyla vatandaşlığın engellenemeyeceğine karar verdi

14:104/10/2025, Cumartesi
DHA
ABD'de Temyiz Mahkemesi, doğum yoluyla vatandaşlığın engellenemeyeceğine hükmetti.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını engellemeyeceğine karar verdi. Boston'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Trump yönetiminin, ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına hükmetti.

