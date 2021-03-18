ABD’de rakun girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı

5 tahnit zanaatkarından biri: Kuşcu dayı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Savcı, doldurduğu hayvanların bir kısmını Kırklareli Müzesi'ne armağan etti, bir kısmını da evinin bir odasını müzeye çevirerek sergilemeye başladı. Türkiye'deki 5 tahnis zanaatkarından biri olan ve 61 yılda bine yakın hayvanı dolduran Savcı; 'Çalışma yapamadığımız bölgelerini enjektörle, ilaçla kurutuyorsun. İçini dolgu malzemeleri ile pamuk ve talaş gibi malzemelerle dolduruyorum. Bir hayvanın doldurulması en az bir hafta sürüyor. Bir ay da olan hayvan oluyor. Her hayvana ayrı bir duruş şekli veriyorum. Her hayvan aynı durmaz. Yaşamları hepsinin ayrı' sözleriyle işinin inceliklerini anlatıyor.