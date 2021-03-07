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ABD'de 'Stop Erdoğan' reklamına Malatya'dan cevap: Allah'ına gurban Erdoğan

ABD'de 'Stop Erdoğan' reklamına Malatya'dan cevap: Allah'ına gurban Erdoğan

Malatya'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Allah'ına gurban Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Haber Merkezi AA
Malatya'da reklam panosuna yansıyan Erdoğan aşkı
Malatya'da reklam panosuna yansıyan Erdoğan aşkı

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Malatya'dan da tepki geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentte bazı noktalardaki LED ekranlarda "Allah'ına gurban Erdoğan" görseline yer verildi.

LED reklam panolarında yer alan "Allah'ına gurban Erdoğan" görselleri Malatya halkının beğenisini topladı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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