Hayat ABDli seyahat yazarı ilk sıraya Kapadokyayı yazdı
KÜLTÜR SANAT

​ABD'li seyahat yazarı ilk sıraya Kapadokya'yı yazdı

ABD'li seyahat yazarı ilk sıraya Kapadokya'yı yazdı

Dünyanın en ünlü seyahat yazarı Sophie Miura, tüm zamanların en iyi 5 tatil yerini açıkladı. Miura, “Kapadokya elbette ilk sırada” dedi. Miura'nın listesinde ikinci sırada Karadağ Kotor, Slovenya Lake Bled üçüncü sırada yer aldı.

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Kapadokya ABD'li seyahat rotalarında ilk sırada yer aldı.
Kapadokya ABD'li seyahat rotalarında ilk sırada yer aldı.

Kapadokya için Çanakkale'de uygulanan alan başkanlığının benzeri bir model üzerinde çalışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan da destek alan modelin 1.5 yıl içerisinde uygulanması planlanıyor. Daha önce Kapadokya ile ilgili haberleri konu edinen İngiliz medyası dün yine Nevşehir'den bahsetti.

ABD'li seyahat yazarı Sophie Miura, tüm zamanların en iyi 5 seyahat merkezini açıkladı. Takvim'in haberine göre, ilk sıraya Kapadokya'yı yazan Sophie Miura, "Orası özel. Kesinlikle beni uçurdu. Ay'a hiç bu kadar yakın olmamıştım" dedi.

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EKONOMİ
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İkinci sırada ise Karadağ'dan Kotor yer aldı. Slovenya'nın özel yerlerinden Lake Bled, Miura'nın üçüncü tercihi oldu. Dördüncü tercihte ise İtalya'nın Positano kasabası vardı. Bosna'nın eşsiz köprüsünün bulunduğu Mostar da listeye girdi.

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