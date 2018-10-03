​ABD'li seyahat yazarı ilk sıraya Kapadokya'yı yazdı

Kapadokya için Çanakkale'de uygulanan alan başkanlığının benzeri bir model üzerinde çalışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan da destek alan modelin 1.5 yıl içerisinde uygulanması planlanıyor. Daha önce Kapadokya ile ilgili haberleri konu edinen İngiliz medyası dün yine Nevşehir'den bahsetti.

ABD'li seyahat yazarı Sophie Miura, tüm zamanların en iyi 5 seyahat merkezini açıkladı. Takvim'in haberine göre, ilk sıraya Kapadokya'yı yazan Sophie Miura, "Orası özel. Kesinlikle beni uçurdu. Ay'a hiç bu kadar yakın olmamıştım" dedi.

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İkinci sırada ise Karadağ'dan Kotor yer aldı. Slovenya'nın özel yerlerinden Lake Bled, Miura'nın üçüncü tercihi oldu. Dördüncü tercihte ise İtalya'nın Positano kasabası vardı. Bosna'nın eşsiz köprüsünün bulunduğu Mostar da listeye girdi.

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