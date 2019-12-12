Hayat Abdülhamid Hanın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide
KÜLTÜR SANAT

Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide!

Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın kişisel eşyalarının ilk kez gösterildiği sergide, Japon İmparatoru Meiji'nin kendisine hediye ettiği marangozluk takımları da var. Sergide 99'luk iki ayrı tespih bulunuyor. Tespihlerden biri, öd ağacından yapılan altın kazaziye işi tel örme, diğeri ise sarı kehribardan, sarı ipek püsküllü gümüş telkarili. Marangozluk takımında ise farklı boyut ve türde marangoz kalemleri bulunuyor. Sergi, sanatseverleri bekliyor.

Haber Merkezi AA
Kabza arkası ve siperlik balçağı bulunan kılıçta Osmanlı arması yer alıyor.
Kabza arkası ve siperlik balçağı bulunan kılıçta Osmanlı arması yer alıyor.

Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesine alınan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca Yıldız Sarayı Koleksiyonuna kayıtlı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kılıcı, kamçısı, marangozluk takımları, tespihleri ve altın mührü artık sürekli görülebilecek.

Sultan Abdülhamit Han kimdir?
HAYAT
Sultan Abdülhamit Han kimdir?

Eserler hakkında bilgi veren Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin, Sultan Abdülhamid Han'a ait eserlerin müzede sergilenmesinin, ayrı bir kıymeti olduğunu söyledi.

Karahüseyin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sultan Abdülhamid Han, kişiliği, yönetim anlayışı, siyasi ve sosyal politikaları yanında sanata ve sanatkara da değer veren bir padişahtı. Bütün Osmanlı padişahlarının sanata yakın ilgi duyduğunu biliyoruz. Her bir Osmanlı padişahının farklı bir sanat dalına ilgisi var. Abdülhamid Han'ın da ilgisi ve istidadı marangozluk konusundaydı. Yıldız Sarayı Kompleksi içinde 60 ustanın içinde çalıştığı fabrikayı kurduğu gibi ayrıca küçük bir de marangozhane vardı. Bir tane de Sultan'ın 'Çalışırken dinleniyorum' dediği, kendisine hususi bir marangozhanesi de vardı. Kendi hususi marangozhanesinde çok ince işçiliklerle çok özel tasarımlar meydana getirmiştir."

Abdestsiz imza atmayan Sultan: 2. Abdülhamid Han
OYNAT 02:03
Abdestsiz imza atmayan Sultan: 2. Abdülhamid Han
Veli Padişah Sultan 2. Abdülhamid Han, her zaman ibadetine özen gösterir, sarayda 5 vakit ezan okutur, herkesin camilere devam etmesini isterdi. Devletin hiçbir belgesine abdestsiz imza atmayan Sultan, sünnet ölçülerine dikkat ederdi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kılıcı, kamçısı, marangozluk takımları, tespihleri ve altın mührü artık sürekli görülebilecek.

Japon İmparatoru Meiji'nin hediyesi takımlar da var

Marangozluk takımı hakkında da bilgi veren Karahüseyin, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • "Marangozluk takımları içinde çok daha nitelikli ve özellikli olanlar arasında Japon İmparatoru Meiji'nin, Sultan Abdülhamid'e hediyesi olduğunu bildiğimiz takımlar var. Bunların üzerinde Japon imparatorluk arması krizantem çiçeğinin kazıma tekniğiyle işlenmiş olduğunu görüyoruz. Bu marangozluk aletlerinde fil dişi kasnakları ve Uzak Doğu motifleri bulunmakta. Bu tür aletlerle Sultan Abdülhamid oymacılık ve kakmacılık gibi çok ince ahşap işçilikleri yapıyordu."

2. Abdülhamid'e vatan haini diyenler iyi izlesin
OYNAT 09:54
2. Abdülhamid'e vatan haini diyenler iyi izlesin
Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonunun (GENÇ-KON) Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlediği, 'Son büyük sultan Abdülhamid Han'ı anlamak' etkinliğinde oyuncu İsmail Hakkı Ürün, “Bitmeyen Yürüyüş” isimli tiyatro oyunuyla 2. Abdülhamid'i canlandırdı. Padişahın hayatının kendi dilinden anlatıldığı oyun, izleyenlerin beğenisi topladı.

Abdülhamid Han'ın da ilgisi ve istidadı marangozluk konusundaydı.

Eserler Osmanlı ihtişamını yansıtıyor

Eserlerden siyah kaplı ve kabzalı olan tören kılıcının üzerinde kabartma çiçekler bulunuyor. Kabza arkası ve siperlik balçağı bulunan kılıçta Osmanlı arması yer alıyor. Kılıcın bir yüzünde kabartma yazılar işlenmişken diğer yüzüne ise ay yıldız mevcut. Kamçı ise altın tel örmeli, sedef saplı. Sap kısmında kalem işi, rumi desenler, altın kaplamalı çerçeveler yer alıyor. Baş kısmında sedef rozet bulunuyor. Altıgen formlu kamçının her bir yüzeyinin sedef kakma ve rumi bezekli olduğu belirtiliyor.

Tespihlerden biri, öd ağacından yapılan altın kazaziye işi tel örme, diğeri ise sarı kehribardan, sarı ipek püsküllü gümüş telkarili.

Sergilenen eserler arasında bulunan altın mührün üzerinde Abdülhamid Han'ın tuğrası yer alıyor. Sergide 99'luk iki ayrı tespih bulunuyor. Tespihlerden biri, öd ağacından yapılan altın kazaziye işi tel örme, diğeri ise sarı kehribardan, sarı ipek püsküllü gümüş telkarili. Marangozluk takımında ise farklı boyut ve türde marangoz kalemleri bulunuyor.

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