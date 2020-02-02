Abramoviç SSM’de şaşırtıyor

70’lerden bugüne yaygınlık kazanan performans sanatının Türkiye’deki sanatseverler tarafından tecrübe edilmesini amaçlayan Akış / Flux sergisi SSM galerilerinde üç ayrı kata yayılıyor. Serginin ilk katı Marina Abramović’in yaklaşık 50 sene boyunca ürettiği performansların video ve fotoğraf belgeleriyle sanatçının çığır açan kariyerine ışık tutuyor. Fransız küratör Serge Le Borgne tarafından sanatçının kendisi ile birlikte hazırlanan bölümde aralarında “Ritim 0”, “Ritim 10” ve “The Sanatçı Burada” gibi Abramović’in zihninin ve bedeninin sınırlarını zorladığı ikonik çalışmaları da bulunan performansları, sanatçının erken dönem resim çalışmalarıyla beraber sunuluyor. Abramović’in yarı değerli taşları kullanarak ürettiği enerji odaklı obje ve eserlerden “Yola Çıkış Ayakkabıları”, Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’nda yer alan İzzet Ziya’nın Deniz Kıyısın’daki Kız isimli eseriyle ilşkilendirilerek beraber sergileniyor. Retrospektif niteliği taşıyan bu bölüm, Abramovic’in kariyerinden yola çıkarak performans sanatının dünü ve bugününe dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

TARİHSEL VE TEMATİK

Serginin SSM’deki üçüncü katı ise Marina Abramović Metodu’na ayrılıyor. Farklı felsefe ve tekniklerle ziyaretçilerin bizzat katılımla ortak bir tecrübe yaşadığı “Metot” bölümünde hareket, hareketsizlik ve konsantrasyona odaklanan deneyimler yoluyla zaman ve mekân içerisinde bulunabilmek üzere bir keşif yolculuğuna çıkmaya davet ediliyor. Akış / Flux sergisiyle bağlantılı olarak, Akbank Sanat’ta bir dizi belgesel sergi ve belgesel gösterimleri yer alacak. Performans sanatının tarihinden yola çıkarak bugününü şekillendiren mirasın keşfedilmesine olanak sağlayacak gösterimlerde, Abramović ile birlikte diğer performans sanatçılarının ve farklı disiplinlerden sanatçıların çalışmaları tarihsel ve tematik bir bağlam içinde ele alınıyor. Belgesele dayalı sergiler, bu disipline aşina olmayan ziyaretçilere performans sanatını bir bütünlük içinde tanıtmayı amaçlıyor. Akış / Flux sergisi Sakıp Sabancı Müzesi ve Akbank Sanat’ta 26 Nisan’a kadar açık olacak. Sergi SSM’de Pazartesi günleri hariç 12.00 – 20.00, Akbank Sanat’ta ise Salı ve Cumartesi günleri arasında 10.30-19.30 saatleri içinde görülebilecek.

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16 sanatçı olacak