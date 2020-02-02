Hayat Acı geçer sanat kalır
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Acı geçer sanat kalır

Ortadoğu’da yaşanan politik kavgalar, iç çatışmalar ve savaş yüzünden ülkelerinden göç ederek İstanbul’a sığınan sanatçılar Göç Sanatçılar Derneği çatısı altında toplandı.Onlar İstanbul’u ikinci vatanları olarak görüyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul, dünyanın dört bir yanından savaş, siyasi baskılar ve birçok farklı sebeple ülkesinden göç etmek zorunda kalan Arap sanatçıların yerleştiği bir şehir. Göç etmenin, mülteci olmanın acısını elbette bir sanatçının ifade etme şekli yine sanatıyla olacaktır. Bu fikirden yola çıkan Göç Sanatçılar Derneği Türkiye’de sanat hayatını sürdüren Arap sanatçıları bir araya getirdi. Dernek, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Arap sanatçıların müzik, edebiyat, hat ve plastik sanatlar alanlarındaki eserlerini sergilendiği bir gece düzenledi. Göç Sanatçıları Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Lübnanlı şair Halil Cibran’ın 100 yıl önce Amerika’da başlattığı göç edebiyatının izinden gittiklerini söyledi ve ekledi: “ Halil Cibran ve arkadaşları edebiyat üzerinden 100 yıl önce bir akım başlattı. Biz de 100 yıl sonra İstanbul’da yeni bir akım başlatmak istiyoruz. Ancak burada sadece edebiyatçılardeğil, müzik, edebiyat, sinema, hat ve plastik sanatlar alanları da dahil tüm sanat dallarını kapsayacak bir hareket başlatıyoruz.” Biz de Suriyeli, Iraklı ve Filistinli sanatçılar ile mülteci olmayı konuştuk. Heykeltraş Mustafa Titi, İstanbul’u vatanı olarak gördüğünü söyledi. Filistinli ressam Ratib Ramazan, mültecilerin gözyaşlarını çizdiğini dile getirirken, Suriyeli İmad Fettah, bir bilinmeze gidenlerin kurban olduğunu belirtti. Irak’ın Musul kentinden DEAŞ saldırları yüzünden topraklarını terk eden ressam Ahmet Serdar İstanbul’a gelince tekrar hayata dönüp resim çizmeye başladığını dile getirdi. Muna Kiriş, gemideki mültecilerin hislerine tercüman olmaya çalıştığını söylerken, klasik hat sanatçısı Ziyad El-Mutlak Türkiye’ye geldikten sonra hattı hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul benim vatanım

Mustafa Titi
  • Heykeltraş Mustafa Titi, altı yıldır ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşıyor. Suriyeli sanatçı, vatanın artık Türkiye olduğunu dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben burada kendimi mülteci olarak görmedim. Çünkü etrafımdakiler böyle hissettirmedi. Sanat yaşamıma devam etmeyi sürdürdüm.” Göç olgusunun sanatına yansıdığını belirten Titi, “ Suriye’den ayrılanların büyük çoğunluğu yollara düştüğünde acı tecrübeler yaşadılar. Ben de kendi acı tecrübelerimi heykellerime yansıttım.” Üsküdar’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Suriyeli sanatçı, Türkçeyi öğrendikten sonra hayatının daha da kolaylaştığını ve çalışmalarını artık ülkesi kabul ettiği Türkiye’de sürdüreceğini belirtti.

Mültecilerin gözyaşlarını çizdim

Ratib Ramazan

Filistinli ressam Ratib Ramazan, dört ay önce Gazze’den İstanbul’a taşınmış. Çocuklarının eğitimi için ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Ramazan, sözlerine şöyle devam etti: “ Biliyorsunuz Gazze abluka altında ve bizler orada en temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktan yoksun bırakıldık. Çocuklarımın okuyacağı bir üniversite ya da çalışacakları bir iş yok. Onların ülkelerine faydalı olmaları için eğitim almaları şart. Türkiye bize kapılarını açtı ve ailemle buraya geldim.” Sergi için resim seçerken çok zorlandığını dile getiren Filistinli sanatçı, “ Yerinden olmakla ilgili onlarca çalışmamın arasından birini seçmek kolay olmadı. Gözyaşını resmettim. Çünkü bir mültecinin gözlerinden yaşlar çok farklı şekillerde dökülür. Bazen kahırdan, bazen korkudan, bazen de fakirlikten ağlar mülteci.Bütün bu gözyaşları birleşir ve sonra bir volkan gibi patlar. İşte benim resmimde bu hisleri yansıtıyor.” dedi.

Resme İstanbul’da döndüm

Ahmet Serdar

Ahmet Serdar, Irak’ın Musul kentinden 2015 yılında DEAŞ saldırıları şiddetlendiği zaman ayrılmış. Irak’ta resim öğretmenliği eğitimi almış ve mesleğini Musul’da sürdürüyormuş. Her yıl okulunda sergi açmaya çalıştığını söyleyen Serdar, uzun bir süredir ülkesindeki olumsuz hava yüzünden resim çizemediğini ifade etti ve “ Sanatçılar her zamançok hassatır. Olaylar beni çok etkiledi ve bir süre birşey çizemedim. Ancak buraya gelince kalbimdekileri resme aktarma isteği İstanbul’da uyandı. Bu sergiyle de insanlara ulaşabildiğim için mutluyum.”dedi.

Gemiye binmedim ama acısını bilirim

Muna Kiriş
  • Ressam Mona Kiriş, resim öğretmenliği bölümünden mezun olduğundan bu yana sanatla iç içe. Şam’da ve çalıştığı okullarda da sayısız sergi açmış. Türkiye’ye dört yıl önce gelmiş ve burada da Suriyeli öğrencilerin eğitim aldığı okullarda çalışmalarını sergilemeyi sürdürmüş. Gemide yaşam mücadelesi veren mültecileri resmeden Kiriş, şunları söyledi: “ Ben bir mülteci gemisine binmedim ve bunu tecrübe etmedim. Ancak ne hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Göç sürecini yaşadım ve ben de acı tecrübeler edindim. Bir eğitmen ve sanatçı olarak bu hissi yansıtmak ve tercüman olmak görevim.” Ülkesindeyken çok daha aktif olduğunu söyleyen Kiriş, Türkiye’deki yaşamında mesleğini sürdürmesinin ona çok iyi geldiğini söyledi.

Hat hobimdi şimdi hayatımın merkezinde

Ziyad el mutlak

Ziyad El-Mutlak, Türkiye’ye Suriye’nin Derazor kentinden gelmiş. 40 yıldır hatla ilgilenen El-Mutlak, hat sanatına çocuk yaşlarda başlayan ilgisini ustalardan aldığı derslerle ilerletmiş. Ülkesindeyken bir yandan ticaret ile uğraşıp diğer yandan klasik hat sanatı üzerine çalışmalarını sürdürüyormuş. Ancak savaşın ardından Türkiye’ye yerleşmek zorunda kalınca, hat hayatının merkezinde olmuş. İki buçuk yıldır İstanbul’da yaşayan El-Mutlak, “ Evimde hat sanatını icra ediyorum ve bu konuya yoğunlaştım. Geçimimi de buradan sağlıyorum. Suriye’de iken elbette hayatımda istikrar vardı ve şimdi ailemle hayata tutunmak için mücadele veriyoruz.”şeklinde konuştu.

Hepsi bir bilinmeze gidiyor

İmad Fettah
  • Şam Derneği Genel Müdürü ressam İmad Fettah, altı yıldır Türkiye’de yaşıyor. Buradaki sanatçıları bir araya getirmek ve onları yurt dışında da tanınmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyor. Dünyada milyonlarca kişinin göç mağduru olduğunun altını çizen Fettah, sözlerini şöyle devam etti: “Bir yolcunun hedefi ve ulaşacağı nokta bellidir. Ancak mültecilerin hepsi bir bilinmeze gider. O her zaman savaşın, zulümün ve kötülüklerin kurbanıdır. Bu sebeple tabloma da kurban adını verdim. Sadece çamurlu bir ayak çizdim. Yüzü, nereli olduğu ve nereden geldiği önemli değil.” Sanatçıların göçün kurban ettiği bu insanların mesajını dünyaya iletmesi gerektiğinin altını çizen Fettah, “ Suriye, Lübnan, Körfez ülkelerinde çalıştım. Ben sanatçıyım sanatımı, kültürel mirasımı kendimle beraber taşıyorum. Bütün sanatçılar kendi ülkesinin elçisidir ve mesajını her yere hangi durum olura olsun taşır. Eğer bir ülkeye tamamen yerleşme kararı aldı ise de o ülkenin şartlarına uyum sağlamaya çalışırken kendi mesajını da vermeye devam eder.” şeklinde konuştu.
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